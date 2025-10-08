Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване в Дунав

Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване в Дунав

  • 8 окт 2025 | 12:42
  • 90
  • 0
Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване в Дунав

Президентът на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав през август.

Документът, подписан от Аврамчев и от главния съдия при постижението и председател на Съдийската комисия към БФПС Велислав Цеков, удостоверява, че от 12:48 часа на 23 август до 13:18 часа на 24 август 2025 година Цанков е преодолял с непрекъснато плуване със стандартен текстилен бански разстоянието от 135 километра от района на видинското село Кошава до град Оряхово.

Аврамчев връчи сертификата в пълната зала "Черно и бяло" в хотел "Милениум" по време на премиерата на документалния филм "Северният канал", посветен на успешното плуване на Цанков от Северна Ирландия до Шотландия през юли тази година.

