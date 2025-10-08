Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бившият треньор на Григор започна работа с играч от Топ 10

Бившият треньор на Григор започна работа с играч от Топ 10

  • 8 окт 2025 | 11:58
Бившият треньор на Григор започна работа с играч от Топ 10

Бившият треньор на Григор Димитров Джейми Делгадо не стоя дълго без работа след раздялата си с най-добрия български тенисист. Двамата сложиха край на партньорството си в края на септември, а днес стана ясно, че британският специалист ще бъде наставник на своя сънародник Джак Дрейпър. Досегашният треньор на световния №8 Джеймс Тротман ще остане в екипа му, но занапред ще има второстепенна роля.

Назначението идва в момент, когато 23-годишният Дрейпър се готви да се завърне на корта след травмата в лявата ръка, която получи на "Уимбълдън". Преди това той спечели титлата в Индиън Уелс и игра финали Мадрид и Доха. Тези успехи изстреляха британеца до рекордното за него 4-то място в световната ранглиста, но травмата временно спря устрема му. На US Open Джак Дрейпър се отказа преди мача си от втория кръг и обяви, че сезонът за него е приключил.

Делгадо бе част от екипа на Григор Димитров в продължение на три години. Именно той спомогна за възраждането на хасковлията и завръщането му в световния елит. Преди това Делгадо е бил част екипите на Анди Мъри и Денис Шаповалов.

