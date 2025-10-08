Възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата

Женската ветроходна регата „Амазонка“ се завръща в Бургас три години след последния опит за нейното възобновяване. Това разказа за БТА Мара Ибришимова, член на Яхт клуб "Порт Бургас" и единствен представител от морския град в екипа на организацията Time2Dare, които заедно подготвят тазгодишното издание на състезанието от 10 до 12 октомври.

По думите ѝ, регатата „Амазонка“ е първото изцяло дамско състезание у нас, организирано за пръв път в средата на 80-те години на миналия век в Поморие. Неин създател е инж. Борис Ганчев (1911–2008) – изтъкнат ветроходен деятел и съосновател на Фондация „Кор Кароли“. Първите издания на регатата продължават до началото на 90-те години и събират женски екипажи от цялата страна. Сред участничките са Любка Денкова, Златка Тузлукова, Гинка Петрова, Нина Маразова, Добринка Ангелова, Веселина Мирчева, Весела Роева, Донка Мирчева, Боряна Грекова, Елена Токалиева, Софка Крумова, Ирина Мартинова, Светла Цолова, Светлана Пенчева, Горица Стоянова, Лиляна Караманова, Кристина Илиева, Росица Илиева, Светла Маврова, Екатерина Милкова, Гинка Георгиева, Юлия Колева, Маргарита Никифорова и Антония Джелепова.

Идеята за изцяло женска регата продължава и през втората половина на 90-те години, когато във Варна (1995) и Бургас (1998–2002) се провеждат състезания с дамски екипажи, в които участват и някои от първите „амазонки“. Следва дълга пауза до 2022 г., когато Яхт клуб „Порт Бургас“ възобновява традицията, но тогава за участие в гонката се записват едва два екипажа. Тази година обаче интересът е много по-голям и регистрираните участнички са около 30 жени ветроходци от цялата страна, които ще се състезават в шест екипажа, а поканата за участие остава отворена до началото на регатата.

Тази година бургаският клуб си партнира с организацията Time2Dare, за да продължат историята на събитието и да насърчат повече жени да се включат във ветроходството. През лятото на тази година екипаж на Time2Dare, съставен изцяло от жени на възраст между 18 и 51 години, се записа в историята като първият изцяло женски отбор, финиширал международната регата Aegean 600 – едно от най-трудните ветроходни състезания в Европа с трасе от 600 морски мили около гръцките острови.

„Aegean 600 е изключително тежка регата – 600 мили без прекъсване, през силни ветрове, както и пълно безветрие, което също е голямо предизвикателство за екипажите. До тази година не беше имало изцяло женски екипаж, а ние станахме първият, който финишира успешно“, разказа още Мара Ибришимова.

За това постижение българският екип получи специалната награда на Хера, която се връчва на женския екипаж в памет на украинската ветроходка Гана Конончук, учредена след нейната смърт през 2024 г.

„Подготовката за егейската регата ни показа колко малко са възможностите за жените ветроходци, но и колко много хора успяхме да развълнуваме с нашето участие и се убедихме, че не бива да спираме дотук. Много от жените, така или иначе, участват в смесени екипажи на доста добри лодки, но няма жени шкипери. Ние просто искаме да дадем възможност на всички жени, които се занимават с ветроходство, да продължат, да създадем някаква общност, но най-вече да се виждаме и да се състезаваме", коментира Ибришимова. По думите ѝ жените-собственички на състезателни лодки са малко, а в масовия случай мъжете все още трудно се доверяват да предоставят своите плавателни съдове на дамски екипажи. „Виждаме, че това започва да се променя – интересът от страна на мъжете към предстоящата регата е голям. Много от тях ще бъдат наши партньори, съдии и инструктори, а най-големи заслуги за възстановяването на регатата за жени има Яхт клуб "Порт Бургас“, допълва тя.

Според нея "Амазонка" - регата с традиция и дух - ще даде възможност на повече жени да се качат на килови яхти. В предстоящото състезание те ще използват лодки от типа "Петерсон", за да бъдат поставени на равни начала. "Надяваме се състезанието да се разрасне и догодина да привлечем още повече участнички, включително от други държави“, заяви Ибришимова.

Програмата на събитието между 10 и 12 октомври предвижда ден за тренировки и срещи с ветерани от първите издания на „Амазонка“, гонки в Бургаския залив, награждаване и тържество, както и ден на отворени врати към морето, в който ще могат да участват смесени екипажи и приятели на ветроходството. Сред гостите ще бъдат Гинка Петрова, една от първите шкиперки в „Амазонка“, както и Цено Кътов и Станислав Викторов, които ще споделят спомени за провеждането на регатата и хората зад нея през годините. Гостите на събитието ще могат да гледат и кратък клип от предстоящия документален филм за историческото участие на Time2Dare в регатата Aegean 600, който ще бъде прожектиран за първи път в рамките на международния кино-литературен фестивал "Синелибри".