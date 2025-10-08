Популярни
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Топурия и съпругата му предизвикаха слухове за раздяла

Топурия и съпругата му предизвикаха слухове за раздяла

  8 окт 2025 | 10:34
Настоящият UFC шампион в пера категория Илия Топурия попада в центъра на спекулации относно личния си живот след изчезването на снимки с партньорката му Джорджина Бадел от социалните мрежи. Бизнесдамата, която е в връзка с грузинския боец, е била премахната от Instagram галерията му, като само една снимка на двамата остава в профила на боeца.

Наблюдателни фенове отбелязаха, че Джорджина също е премахнала снимки на двойката от своята Instagram страница. 

Двамата се запознали в Маями и имат две деца - син и дъщеря. И двамата позволяват на феновете да видят семейния им живот чрез Instagram снимки, включително болнични посещения и семейното време заедно. Бадел редовно подкрепя Топурия по време на UFC боевете му, гледайки партньора си в страни на клетката.

Спекулациите продължават да кръжат онлайн сред феновете на двойката. Засега обаче нищо не е официално потвърдено относно настоящия им статус на взаимоотношения.

