Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Шампионът Флорида започна новия сезон в НХЛ с победа

Шампионът Флорида започна новия сезон в НХЛ с победа

  • 8 окт 2025 | 10:12
  • 247
  • 0
Шампионът Флорида започна новия сезон в НХЛ с победа

Йеспер Боквист реализира решителния гол за победата на Флорида с 3:2 пред собствена публика срещу Чикаго в двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Домакините започнаха защитата на титлата с успех, веднага след като отново показаха Купа Стенли пред феновете си.

Боквист беше точен в средата на третия период, а преди него във вратата на Блекхоукс се разписаха и Ей Джей Грийр и Картър Верхаге.

Вратарят на шампионите Сергей Бобровски отрази 18 удара.

Франк Назар се отличи с попадение и асистенция в полза на Чикаго, а съотборникът му Теуво Теравайнен също вкара гол в мача на откриването на шампионата.

Спенсър Найт отрази 34 шайби за състава на гостите.

В друга среща от НХЛ Питсбърг победи с 3:0 като гост Ню Йорк Рейнджърс. Джъстин Бразо отбеляза два гола, а вратарят Артурс Силовс се справи с всичките 25 шута и започна сезона без допуснато попадение.

Дан Муз спечели дебюта си начело на Питсбърг, наследявайки Майк Съливан, който записа първия си двубой на пейката на Рейнджърс. Съливан изведе Пенс до титлата в Лигата през 2016 и 2017 година, разделяйки се с тима през април.

Бразо и Лиловс играеха за първи път с екипа на Питсбърг, а Евгени Малкин започна 20-ия си сезон в НХЛ с асистенция.

Блейк Лизот също се разписа във вратата на Ню Йорк при убедителния успех.

Колорадо победи с 4:1 домакина Лос Анджелис. Мартин Некас отбеляза на два пъти, а Нейтън Маккинън направи две завършващи подавания.

Сам Малински и Артури Лехонен реализираха другите два гола във вратата на Кингс. Стражът Скот Уеджууд се отличи с 24 спасявания.

Кевин Фиала при числено превъзходство на леда вкара единствения гол за Лос Анджелис.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

  • 8 окт 2025 | 10:30
  • 192
  • 0
Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

  • 7 окт 2025 | 19:08
  • 1509
  • 0
Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

  • 7 окт 2025 | 15:52
  • 847
  • 0
Италия ще поиска примирие по време на Зимните олимпийски игри 2026

Италия ще поиска примирие по време на Зимните олимпийски игри 2026

  • 7 окт 2025 | 15:25
  • 509
  • 0
Премии за световен рекорд в бързото пързаляне с кънки и в шорттрека

Премии за световен рекорд в бързото пързаляне с кънки и в шорттрека

  • 7 окт 2025 | 14:04
  • 588
  • 0
Естер Ледецка: Изцяло заставам зад думите на Замфирови

Естер Ледецка: Изцяло заставам зад думите на Замфирови

  • 7 окт 2025 | 09:02
  • 3038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 87
  • 0
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 6472
  • 8
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 1658
  • 1
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 14749
  • 19
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 2365
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 28318
  • 13