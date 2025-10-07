Популярни
Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

  • 7 окт 2025 | 22:59
  • 951
  • 0

Легендата на българския футбол Христо Стоичков посрещна в своята Зала на славата в България бившия италиански национал Джанлука Палиука. Камата публикува в социалните мрежи снимки от срещата, на която двамата държат фланелка на националния отбор с номер 8 и автограф от носителя на “Златната топка”.

"Голяма гордост е да посрещна такъв приятел като Джанлука Палиука в Залата на славата “Христо Стоичков” в България", написа Стоичков към снимката в Инстаграм, добавяйки флаговете на България и Италия.

“Изключително много ценя приятелите! С Джанлука Палиука не играхме заедно, но бяхме съперници на терена! Един великолепен вратар като Петер Шмайхел, Анджело Перуци, Андони Субисарета! За мен беше чест да бъде гост на Зала на славата "Христо Стоичков", да си спомним истории от САЩʼ94! Добре дошъл в България, сеньор Палиука!”, гласеше текстът под снимките във Фейсбук.

На фланелката, която Стоичков подари на Палиука, е изписано: "За моя приятел Джанлука с обич, Христо Стоичков, 1994".

