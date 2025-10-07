Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 7 окт 2025 | 20:13
  • 626
  • 0

Пловдив 2015 - Национал 1:2
0:1 Алекс Ахмедов (21')
1:1 Алекзандър Петров (25')
1:2 Даниел Иванов (54')

Пирин - Лудогорец 2:2
1:0 Антон Георгиев (31')
1:1 Ахмет Манаф (45'+1)
2:1 Адриан Видинов (68')
2:2 Кристияно Иванов (73')

Черно море - Ботев (Враца) 1:0
1:0 Явор Маринов (1')

Левски - Септември 3:0
1:0 Красен Крумов (16')
2:0 Йоан Немчев (24')
3:0 (Антон Даскалов 90'+3) аг

ЦСКА - Славия 2:1
0:1 Галин Димитров (57') д
1:1 Георги Киров (58')
2:1 Виктор Иванов (82')

Академик (Пловдив) - Арда  4:0
1:0 Илия Антонов (9')
2:0 Томи Хаджиев (54')
3:0 Кристиян Митрушев (71')
4:0 Калоян Ангелов (84')

Етър - Ботев (Пловдив) 1:0
1:0 Ивайло Желязков (55')

Локомотив (Пловдив) - Дунав 3:1
1:0 Даниел Лилковски (47')
2:0 Дмитрий Хорозов (53')
2:1 Васил Иванов (68')
3:1 Александър Петров (90')

