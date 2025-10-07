Баскетболистките на Монтана получиха подкрепа от кмета на града преди първия мач от Адриатическата лига

Кметът на Монтана Златко Живков се срещна днес с баскетболистките и треньорите на Монтана, за да им пожелае успех преди първия им мач от турнира на Адриатическата лига. Шампионът на България приема утре от 18:00 часа в зала „Младост“ Орлови (Баня Лука).

Старши треньорът на отбора Преслав Пешев няма да може да разчита на капитана Габриела Николова и на Микаела Дамянова. Първата все още не е на сто процента готова за игра след проблемите с кръста, които имаше още от миналия сезон. Дамянова пък е с температура на легло.