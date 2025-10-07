Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

  • 7 окт 2025 | 17:36
  • 98
  • 0
Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

Валя Николаева донесе златен медал за България от престижния международен турнир „Боксам“. Талантливата ни боксьорка се окичи с отличието в категория до 46 килограма. На ринга в Ла Нусия, Испания, нашето момиче надигра убедително представителката на домакините Кора Гонзалес де Паз. Под наставленията на Детелин Далаклиев (старши треньор) и Пейчо Багдатов, Николаева не остави шансове на испанката и грабна златото.

Освен нея, в Ла Нусия ще боксират още наши млади таланти, сред които Николай Карабойков (48 кг), Славчо Григоров (50 кг), Зигфрит Сашев (52 кг), Стоян Христосков (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Николай Николаев (63 кг), Антонио Боцев (70 кг) и Мартин Кордев (75 кг).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дейвид Бенавидес няма да сваля килограми за битка с Терънс Крауфорд

Дейвид Бенавидес няма да сваля килограми за битка с Терънс Крауфорд

  • 7 окт 2025 | 15:47
  • 200
  • 0
Раунтри с първи коментар след загубата с нокаут от Прохазка: Бях толкова близо

Раунтри с първи коментар след загубата с нокаут от Прохазка: Бях толкова близо

  • 7 окт 2025 | 15:32
  • 301
  • 0
Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден

Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден

  • 7 окт 2025 | 15:20
  • 364
  • 0
ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

  • 7 окт 2025 | 14:24
  • 672
  • 0
България ще вземе участие в престижния турнир "БОКСАМ" в Испания

България ще вземе участие в престижния турнир "БОКСАМ" в Испания

  • 7 окт 2025 | 10:47
  • 420
  • 0
България с два шанса за финал на Европейското в Острава днес

България с два шанса за финал на Европейското в Острава днес

  • 7 окт 2025 | 10:41
  • 460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13333
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36495
  • 28
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2181
  • 3
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10335
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20326
  • 15
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23998
  • 27