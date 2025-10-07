Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 7 окт 2025 | 17:00
  • 453
  • 0

Спартак (Плевен) - Фратрия 3:1
0:1 Тодор Колев (5')
1:1 Мартин Димитров (18')
2:1 Християн Цветанов (26')
3:1 Иво Радев (83')

Лудогорец - ЦСКА 2:1
0:1 Стивън Матеев (8')
1:1 Виктор Илиев (10')
2:1 Веселин Атанасов (65')

Етър - Арда 2:0
1:0 Слав Чамурков (12')
2:0 Борислав Стоянов (86')

Черно море - ЦСКА 1948 3:0
1:0 Симеон Желязков (33')
2:0 Росен Диманов (35')
3:0 Габриел Петков (76')

Левски - Ботев (Пловдив) 2:1
1:0 Денис Милетиев (5')
2:0 Георги Камбитов (70')
2:1 Александър Ценов (86') аг

Национал - Пирин 2:1
1:0 Никола Георгиев (9')
1:1 Виктор-Крум Танев (87')
2:1 Никола Георгиев (90'+3)

Славия - Хебър 4:1
1:0 Кристиан Биберов (18')
1:1 Денислав Николов (48')
2:1 Михаил Тенев (54')
3:1 Петър Благоев (75')
4:1 Петър Благоев (83')

Локомотив (Пловдив) - Септември - отложен

