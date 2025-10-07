Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 17 години

Спартак (Плевен) - Фратрия 3:1
0:1 Тодор Колев (5')
1:1 Мартин Димитров (18')
2:1 Християн Цветанов (26')
3:1 Иво Радев (83')
Лудогорец - ЦСКА 2:1
0:1 Стивън Матеев (8')
1:1 Виктор Илиев (10')
2:1 Веселин Атанасов (65')
Етър - Арда 2:0
1:0 Слав Чамурков (12')
2:0 Борислав Стоянов (86')
Черно море - ЦСКА 1948 3:0
1:0 Симеон Желязков (33')
2:0 Росен Диманов (35')
3:0 Габриел Петков (76')
Левски - Ботев (Пловдив) 2:1
1:0 Денис Милетиев (5')
2:0 Георги Камбитов (70')
2:1 Александър Ценов (86') аг
Национал - Пирин 2:1
1:0 Никола Георгиев (9')
1:1 Виктор-Крум Танев (87')
2:1 Никола Георгиев (90'+3)
Славия - Хебър 4:1
1:0 Кристиан Биберов (18')
1:1 Денислав Николов (48')
2:1 Михаил Тенев (54')
3:1 Петър Благоев (75')
4:1 Петър Благоев (83')
Локомотив (Пловдив) - Септември - отложен