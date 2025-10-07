Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

  • 7 окт 2025 | 16:03
  • 257
  • 0
Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

Боксовият промоутър Франк Уорън вярва, че Тайсън Фюри ще се завърне на ринга през 2026 година. Британецът обяви, че се оттегля, след като претърпя втората си загуба от Александър Усик, но сега мениджърът му е на друго мнение.

37-годишният нокаутьор се изправи срещу Усик за втори път на 21 декември миналата година, като отново загуби със съдийско решение.

Впоследствие Фюри редовно публикува в Инстаграм кадри от своите тренировки и бягания. В разговор с DAZN, Уорън заяви: „Говорих с него миналата седмица; той каза, че ще се завърне и ще се бие догодина.“

Предстои: Тайсън Фюри - Александър Усик III
Предстои: Тайсън Фюри - Александър Усик III

„Той ще го направи. Имаше много натоварена година. Очевидно не се е бил тази година, но както всички видяхме, имаше своя документален филм. Каза ми категорично, че иска да се бие догодина. Така че ще седнем и ще видим какво ще стане“, добави промоутърът.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дейвид Бенавидес няма да сваля килограми за битка с Терънс Крауфорд

Дейвид Бенавидес няма да сваля килограми за битка с Терънс Крауфорд

  • 7 окт 2025 | 15:47
  • 198
  • 0
Раунтри с първи коментар след загубата с нокаут от Прохазка: Бях толкова близо

Раунтри с първи коментар след загубата с нокаут от Прохазка: Бях толкова близо

  • 7 окт 2025 | 15:32
  • 300
  • 0
Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден

Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден

  • 7 окт 2025 | 15:20
  • 364
  • 0
ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

  • 7 окт 2025 | 14:24
  • 670
  • 0
България ще вземе участие в престижния турнир "БОКСАМ" в Испания

България ще вземе участие в престижния турнир "БОКСАМ" в Испания

  • 7 окт 2025 | 10:47
  • 420
  • 0
България с два шанса за финал на Европейското в Острава днес

България с два шанса за финал на Европейското в Острава днес

  • 7 окт 2025 | 10:41
  • 459
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13288
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36348
  • 28
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2126
  • 3
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10294
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20192
  • 14
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23861
  • 27