Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

Боксовият промоутър Франк Уорън вярва, че Тайсън Фюри ще се завърне на ринга през 2026 година. Британецът обяви, че се оттегля, след като претърпя втората си загуба от Александър Усик, но сега мениджърът му е на друго мнение.

37-годишният нокаутьор се изправи срещу Усик за втори път на 21 декември миналата година, като отново загуби със съдийско решение.

Впоследствие Фюри редовно публикува в Инстаграм кадри от своите тренировки и бягания. В разговор с DAZN, Уорън заяви: „Говорих с него миналата седмица; той каза, че ще се завърне и ще се бие догодина.“

Предстои: Тайсън Фюри - Александър Усик III

„Той ще го направи. Имаше много натоварена година. Очевидно не се е бил тази година, но както всички видяхме, имаше своя документален филм. Каза ми категорично, че иска да се бие догодина. Така че ще седнем и ще видим какво ще стане“, добави промоутърът.