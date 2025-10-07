Дейвид Бенавидес няма да сваля килограми за битка с Терънс Крауфорд

Една от основните причини Дейвид Бенавидес да напусне супер средна категория беше невъзможността да си уреди мач със Саул Алварес. Сега обаче, след като Канело беше детрониран от Терънс Кроуфорд като безспорен шампион в дивизията до 76 килограма, Бенавидес не смята да се връща.

„Приключих със супер средна категория“, заяви Бенавидес, който има актив от 30-0 (24 с нокаут), в интервю за Fight Hub TV. „Искам да използвам възможността да поздравя Крауфорд. Той направи страхотно представяне. Мястото му е сред най-великите боксьори на всички времена. Нека Кроуфорд си върши работата. В крайна сметка нямам интерес да се бия с него. Нямам интерес и да се връщам на 76 кг. Да, би било страхотно да спечеля всички титли, но вече съм приключил с тази категория. Не бих се върнал дори за Канело. Казвам ви го съвсем откровено.“

Бенавидес все още беше временен шампион на WBC в супер-средна категория, когато се изправи срещу Олександър Гвоздик за временния пояс на WBC в лека тежка категория през юни 2024 г. Бенавидес победи Гвоздик с единодушно съдийско решение и затвърди позициите си.

След това той трябваше да избере коя временна титла да запази и предпочете тази в категория до 79 кг. Там имаше по-голям шанс да получи мач с победителя от двубоя между Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, отколкото в супер-средна категория с Канело. През февруари Бенавидес добави и второстепенната „редовна“ титла на WBA след победа с решение над Дейвид Морел.

Дейвид Бенавидес влиза в сблъсък с Антъни Ярд

По-рано тази година Бивол оваканти пояса си на WBC, след като стана безспорен шампион в реванша си с Бетербиев. Впоследствие Бенавидес беше издигнат до статут на основен шампион на организацията.

Бенавидес вече повече от година се състезава в категория до 79 килограма и не възнамерява да сваля килограми. Той има добри възможности в полутежка категория, ако излезе победител от предстоящия си двубой срещу Антъни Ярд на 22 ноември в Рияд, Саудитска Арабия. Всяка следваща промяна на категорията ще бъде само в посока нагоре.

„Не казвам, че се страхувам от Кроуфорд или нещо подобно. Кроуфорд е №1 на 76 килограма. Това е неговата категория. Аз приключих там“, каза Бенавидес. „Могат да ми предложат каквито си искат пари. Моята работа не е само да взимам парите, а и да си дам най-добрия шанс да победя и да изглеждам добре.“

Бенавидес все още се надява на мач с Бивол, който остава истинският крал в лека тежка категория и държи титлите на IBF, WBA, WBO и списание Ring. Той също така проявява интерес към потенциален сблъсък с обединения шампион в полутежка категория Жилберто „Зурдо“ Рамирес.

„Почувствах, че това можех да бъда аз“, сподели Бенавидес относно победата на Крауфорд над Канело. „Това беше моят момент. Ако бях излязъл на ринга, знам, че щях да го победя. [...] Затова и не се случи – защото Канело знаеше какво щеше да стане.“

Въпреки това Бенавидес вярва, че Канело все още може да приеме предизвикателството някой ден.

„В момента съм в толкова добра позиция, че мачът може да се случи и в категория до 175 паунда“, каза Бенавидес, но бързо уточни, че това не е основният му приоритет.

„Не съм се съсредоточил върху Канело“, добави той. „Имам си свои цели. Но може и да се намери начин този мач да се осъществи. Не се тревожа за това. Мисля само за боксьорите, които трябва да победя. Представете си, че изляза и направя всичко, което казвам. Победя Ярд, после се бия с Бивол или Бетербиев и победя и двамата – тогава мачът с Канело ще бъде 100 пъти по-голям, отколкото беше преди.“