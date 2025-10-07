Популярни
Раунтри с първи коментар след загубата с нокаут от Прохазка: Бях толкова близо

  • 7 окт 2025 | 15:32
Халил Раунтри имаше пълен контрол над мача, преди да бъде пометен от бурята, наречена Иржи Прохазка.

Раунтри (14-7 MMA, 10-7 UFC) спечели първите два рунда от сблъсъка си в полутежка категория срещу Прохазка (32-5-1 MMA, 6-2 UFC) в основната карта на галавечерта в събота в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас, но в крайна сметка беше надигран и нокаутиран в третия рунд.

Бившият претендент за титлата коментира загубата си в публикация в Instagram.

„Близо. Толкова близо. Добре съм, в добро настроение съм. Благодарен съм за всяко позитивно съобщение и всеки коментар, изразяващ подкрепа за това, което давам на този спорт. Да кажа, че ще се върна, е меко казано. Никога не спирайте да живеете! Никога не спирайте да водите добрата битка! За себе си, за семействата си, за човечеството до самия край. Загубите болят, и то не само мен. Треньори, семейство, приятели и поддръжници, вие сте невероятни! @ufc, изпитвам само признателност за платформата и целия екип, който прави всичко това възможно за нас. Ще бъда тук още известно време, ще ме видите отново догодина и независимо дали печеля, губя или завършвам наравно, винаги ще се бия до последна капка кръв Тази загуба не е лесна, ще отнеме време да се излекувам и да се поуча от нея, но ви обещавам, че никога повече няма да бъда същият. Ще се видим през 2026 г.“

Преди този мач Раунтри положи доблестни усилия при загубата си със ТКО в четвъртия рунд от Алекс Перейра в битка за титлата в полутежка категория на UFC 307. След това той се завърна с победа над бившия шампион Джамахал Хил през юни, преди да претърпи поражение от Прохазка.

