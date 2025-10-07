Премии за световен рекорд в бързото пързаляне с кънки и в шорттрека

еждународният съюз по кънки (ISU) ще даде премии по 5000 долара на спортистите за поставяне на световни рекорди в индивидуалните стартове в бързото пързаляне с кънки и в шорттрека, съобщиха от организацията.

За световен рекорд в отборното преследване или спринт в бързото пързаляне с кънки, спортистите ще получат 15 000 долара, докато в смесена щафета 10 000 долара. За щафетите в шорттрека премията е 20 000 долара.

На руските спортисти е забранено да участват в турнири на ISU от 2022 година поради ситуацията в Украйна. ISU обаче разреши на представители на Русия и Беларус да участват в квалификационните турнири за Олимпийските игри в Италия 2026.