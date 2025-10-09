Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар излиза на подиума в битка за титлата в категория до 94 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Състезанието в норвежкото градче е с начален час 20:30. Голямата звезда на щангите ще се опита да стане златен медалист за трети път в своята кариера. Преди това 21-годишният българин стъпи на световния връх в категория до 81 кг. през 2021 година в Ташкент и в категория до 89 кг. в Манама през миналата година.

От юни месец тази година световната федерация обяви сформирането на нови категории в спорта, като Карлос реши да се състезава в тази до 94 килограма, след като последно на Европейското в Кишинев, където също триумфира като шампион, бе при 96-килограмовите. Така Насар може да стане световен шампион в три различни категории. При успех българинът може да се превърне в 12-ият българин с три световни титли в спорта. До момента с толкова златни медала са Атанас Киров (1973, 1974, 1975), Антон Коджабашев (1979, 1981, 1982), Асен Златев (1980, 1982, 1986), Благой Благоев (1981, 1982, 1983), Александър Върбанов (1983, 1985, 1986), Нено Терзийски (1983, 1985, 1987), Михаил Петров (1985, 1986, 1987), Севдалин Маринов (1985, 1986, 1987), Николай Пешалов (1990, 1993, 1994), Йото Йотов (1991, 1993, 1997) и Златан Ванев (1997, 1998, 2002). С най-много титли за България е Янко Русев - пет, а генерално рекордьор е съветската легенда Василий Алексеев, който има осем.

Обявиха новите световни рекорди в щангите - за Карлос Насар са като разходка в парка

С формирането на новите категории бяха определени и нови световни стандарти, които да служат за отправна точка за световните рекорди. При 94-килограмовите те са 181 в изхвърлянето, 221 в изтласкването и 396 в двубоя. Тези тежести са много под възможностите на Насар, който записвал по-добри резултати дори, когато е бил в по-долна категория. На миналото световно първенство в Бахрей при 89-килограмовите записа 183 и 222. На Европейският шампионат през пролетта в категория до 96 пък има 188 и 229, но тогава личното тегло на българина бе едва 93.35, така че днешните му килограми се очаква да бъдат подобни.

Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

Преди десетина дни Насар участва на отборен турнир в Хърватия, където записа пет опита - три в изхвърлянето и два в изтласкването. В първото движение регистрира успехи на 160, 170 и 180 кг, а във второто 210 и 215. Очаквано българинът не се доближи до максималните си възможности, които възнамерява да демонстрира днес.

Карлос Насар преди Световното: Ще дам всичко българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото

Що се отнася до конкуренцията очакванията бяха Насар да се съревновава с двама олимпийски шампиони - Киануш Ростами и Фарес Ел Бакх, който преди бе познат като Месо Хасуна. Вторият обаче реши да не участва на шампионата във Фьорде и така иранският ветеран, който в момента се състезава за Косово, ще е единственият с олимпийска титла в категорията освен Насар. 34-годишният Ростами е първенец от Рио 2016 в категория до 85 килограма.

Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

Други двама сериозни конкуренти за медалите също се отказаха от участие - Кейдомар Валенила и Реваз Давитадзе. Колумбиецът е сребърен медалист от Токио 2020 и световен шампион от Богота 2022. Грузинецът пък е сребърен медалист от миналогодишното световно първенство в Бахрейн. Така група “А” на категория до 94 килограма остава с едва седем състезатели. Освен Карлос и Ростами там са още Емре Йозтюрк от Турция, Карим Абокахла от Египет, Рафаел Фридрих от Германия, иранците Алиреза Моени Седех и Али Алипур. Според Насар основна заплаха за титлата може да дойде от иранските състезатели и най-вече Алипур, който е бронзов медалист от миналата година. От група "Б" пък се очаква еквадорецът Хуан Гуадамуд също да запише добър резултат.

