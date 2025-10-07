България ще вземе участие в престижния турнир "БОКСАМ" в Испания

България ще бъде представена от осем млади таланта на силния турнир за ученици, юноши и девойки "БОКСАМ" в Ла Нусия, Испания.

Надпреварата започва днес, а конкуренция на младите ни надежди ще правят боксьори от 13 държави. Тимът ни е воден от Детелин Далаклиев (старши треньор) и Пейчо Багдатис.

На ринга днес следобед ще се качи Валя Николаева. В категория до 46 килограма тя ще се изправи срещу представителката на домакините Кора Гонзалес де Паз. Освен нея, в Ла Нусия ще боксират още и младите ни таланти, сред които

Николай Карабойков (48 кг), Славчо Григоров (50 кг), Зигфрит Сашев (52 кг), Стоян Христосков (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Николай Николаев (63 кг), Антонио Боцев (70 кг), Мартин Кордев (75 кг).