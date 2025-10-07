Обмисля се преместване на Мача на звездите

Комисарят на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) Адам Силвър заяви, че не се обмисля преместване на Мача на звездите от домакинската зала на Лос Анджелис Клипърс, докато тече разследването дали отборът е заобиколил правилата за таван на заплатите по отношение на Кауай Ленард, информира агенция АР.

От лигата коментираха, че са започнали разследването миналия месец след репортаж на журналиста Пабло Торе, който акцентира върху договор за подкрепа на стойност 28 милиона долара между Ленард и Aspiration Fund Adviser LLC - калифорнийска компания за услуги за устойчиво развитие, която обяви фалит по-рано тази година.

Собственикът на Клипърс Стив Балмър е инвестирал 50 милиона долара в компанията, чието партньорство с отбора от 300 милиона долара беше обявено през септември 2021 година.

НБА може да наложи строги санкции, ако се установи, че правилата за таван на заплатите са били нарушени от даден отбор, включително глоба до 7.5 милиона долара, анулиране на договори и отнемане на бъдещи избори в драфта. Но шоуто в средата на сезона няма да бъде засегнато.

"Няма обмисляне за преместване на Мача на звездите", увери Силвър като добави: "И планирането, и свързаните с него дейности се извършват напълно независимо от текущото разследване."

Адам Силвър говори в централата на NBC Sports, за да обсъди завръщането на мрежата към излъчване на НБА този сезон. Мачът на звездите – с очакван нов формат, в който ще се изправят американски и международен отбор – ще бъде излъчен по телевизията от NBC на 15 февруари 2026-а.

През януари 2024 година от НБА информираха, че ще проведат уикенда на звездите в зала Intuit Dome още преди откриването й. Арената, която отвори врати за сезон 2024/2025, ще бъде домакин и на баскетболните мачове от Олимпийските игри през 2028 година.