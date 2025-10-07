България с 20 състезатели на Световното по борба за ветерани

В унгарския град Татабаня започва световното първенство по борба за ветерани. България е представена от 20 състезатели, Красимир Калинов ще стартира и в свободния, и в класическия стил при 62-килограмовите на дивизия С (46-50 г.).
В първия ден във вторник, 7 октомври, е надпреварата в дивизиите В (41-45 г.) и Е (56-60 г.) на свободния стил.
На тепиха от нашите представители ще излезе само Ремзи Осман в дивизия Е. Срещите започват от 11,30 ч българско време, финалите са от 19 часа.
На първенството ще излезе и двукратният световен шампион от последните две години Пламен Палев (88 кг) в класическия стил, както и бронзовите медалисти от 2023-а Емин Еминов (78 кг) на свободния стил, а при класиците Петър Георгиев (70), който днес празнува 37-ия си рожден ден.
Наш съдия на първенството ще бъде Иво Йотов.
Следва програмата:
Вторник, 7 октомври
11,30 ч св. стил, дивизии В и дивизия Е (62 кг – Ремзи Осван)
19,00 ч финали
Сряда, 8 октомври
11,30 ч св. стил, дивизии С (62 кг - Красимир Калинов), дивизия D (78 кг - Гюнай Гунев, 88 кг - Алядин Миязимов, 130 кг - Илхан Бейтулов)
19,00 ч финали
Четвъртък, 9 октомври
11,30 ч св. стил, дивизия А (78 кг Емин Еминов)
19,00 ч финали
Петък, 10 октомври
11,30 ч кл.стил, дивизии В (70 кг Николай Георгиев, 78 кг Симеон Димитров, 88 кг Владимир Боев), дивизия Е (62 кг Васил Атанасов, 70 кг Ивайло Саров, 78 кг Станчо Спиридонов, 88 кг Красимир Ганев, 130 кг Георги Славов)
19,00 ч финали
Събота, 11 октомври
11,30 ч кл.стил, дивизии С (62 кг Красимир Калинов), дивизия D (78 кг Стоян Димов, 100 кг Георги Ташев)
19,00 ч финали
Неделя, 12 октомври
11,30 ч кл. стил, дивизия А (70 кг Петър Георгиев, 88 кг Красимир Ненков, 130 кг Христо Георгиев)
19,00 ч финали
Следват дивизиите:
Дивизия А (35-40 г.)
Дивизия B (41-45 г.)
Дивизия C (46-50 г.)
Дивизия D (51-55 г.)
Дивизия E (56-60 г.)
Българският състав:
Свободна борба
62 кг Ремзи Осман, дивизия Е
62 кг Красимир Калинов, дивизия С
78 кг Емин Еминов, дивизия А
78 кг Гюнай Гунев, дивизия D
88 кг Алядин Миязимов, дивизия D
130 кг Илхан Бейтулов, дивизия D
Класически стил
62 кг Васил Атанасов, дивизия Е
62 кг Красимир Калинов, дивизия С
70 кг Николай Георгиев, дивизия B
70 кг Петър Георгиев, дивизия А
70 кг Ивайло Саров, дивизия Е
78 кг Стоян Димов, дивизия D
78 кг Симеон Димитров, дивизия B
78 кг Станчо Спиридонов, дивизия Е
88 кг Владимир Боев, дивизия B
88 кг Красимир Ненков, дивизия А
88 кг Пламен Палев, дивизия А
88 кг Красимир Ганев, дивизия Е
100 кг Георги Ташев, дивизия D
130 кг Георги Славов, дивизия Е
130 кг Христо Георгиев, дивизия А