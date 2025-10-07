България с 20 състезатели на Световното по борба за ветерани

В унгарския град Татабаня започва световното първенство по борба за ветерани. България е представена от 20 състезатели, Красимир Калинов ще стартира и в свободния, и в класическия стил при 62-килограмовите на дивизия С (46-50 г.).

В първия ден във вторник, 7 октомври, е надпреварата в дивизиите В (41-45 г.) и Е (56-60 г.) на свободния стил.

На тепиха от нашите представители ще излезе само Ремзи Осман в дивизия Е. Срещите започват от 11,30 ч българско време, финалите са от 19 часа.

На първенството ще излезе и двукратният световен шампион от последните две години Пламен Палев (88 кг) в класическия стил, както и бронзовите медалисти от 2023-а Емин Еминов (78 кг) на свободния стил, а при класиците Петър Георгиев (70), който днес празнува 37-ия си рожден ден.

Наш съдия на първенството ще бъде Иво Йотов.

Следва програмата:

Вторник, 7 октомври

11,30 ч св. стил, дивизии В и дивизия Е (62 кг – Ремзи Осван)

19,00 ч финали

Сряда, 8 октомври

11,30 ч св. стил, дивизии С (62 кг - Красимир Калинов), дивизия D (78 кг - Гюнай Гунев, 88 кг - Алядин Миязимов, 130 кг - Илхан Бейтулов)

19,00 ч финали

Четвъртък, 9 октомври

11,30 ч св. стил, дивизия А (78 кг Емин Еминов)

19,00 ч финали

Петък, 10 октомври

11,30 ч кл.стил, дивизии В (70 кг Николай Георгиев, 78 кг Симеон Димитров, 88 кг Владимир Боев), дивизия Е (62 кг Васил Атанасов, 70 кг Ивайло Саров, 78 кг Станчо Спиридонов, 88 кг Красимир Ганев, 130 кг Георги Славов)

19,00 ч финали

Събота, 11 октомври

11,30 ч кл.стил, дивизии С (62 кг Красимир Калинов), дивизия D (78 кг Стоян Димов, 100 кг Георги Ташев)

19,00 ч финали

Неделя, 12 октомври

11,30 ч кл. стил, дивизия А (70 кг Петър Георгиев, 88 кг Красимир Ненков, 130 кг Христо Георгиев)

19,00 ч финали

Следват дивизиите:

Дивизия А (35-40 г.)

Дивизия B (41-45 г.)

Дивизия C (46-50 г.)

Дивизия D (51-55 г.)

Дивизия E (56-60 г.)

Българският състав:

Свободна борба

62 кг Ремзи Осман, дивизия Е

62 кг Красимир Калинов, дивизия С

78 кг Емин Еминов, дивизия А

78 кг Гюнай Гунев, дивизия D

88 кг Алядин Миязимов, дивизия D

130 кг Илхан Бейтулов, дивизия D

Класически стил

62 кг Васил Атанасов, дивизия Е

62 кг Красимир Калинов, дивизия С

70 кг Николай Георгиев, дивизия B

70 кг Петър Георгиев, дивизия А

70 кг Ивайло Саров, дивизия Е

78 кг Стоян Димов, дивизия D

78 кг Симеон Димитров, дивизия B

78 кг Станчо Спиридонов, дивизия Е

88 кг Владимир Боев, дивизия B

88 кг Красимир Ненков, дивизия А

88 кг Пламен Палев, дивизия А

88 кг Красимир Ганев, дивизия Е

100 кг Георги Ташев, дивизия D

130 кг Георги Славов, дивизия Е

130 кг Христо Георгиев, дивизия А