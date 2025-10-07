Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

В бразилския футбол избухна голяма полемика. В понеделник Палмейрас публикува изявление след споровете около съдийството на мача със Сао Пауло (3:2), обвинявайки други клубове, че оказват „огромен натиск“, за да получат „бъдещи предимства“ в шампионата.

Мачът накара не само Сао Пауло, но и Фламенго, конкурент в борбата за титлата, да се изкажат публично срещу Бразилската футболна конфедерация (CBF). Съдията Рамон Абати Абел в крайна сметка беше отстранен.

Отборът на Абел Ферейра изразява загриженост относно „намерението да се всее хаос“ в състезанието. Съперникът от Сао Пауло се оплака от неотсъдена дузпа в своя полза през второто полувреме, когато резултатът беше 2:0. Палмейрас отвърна на удара и се оплака от пропуснати, според тях, изгонвания на Алан Франко и Бобадиля.

„Вердао“ уверява, че е „изцяло за професионализацията на съдиите“ и подкрепя инвестициите в технологии и обучение.

Трябва да се отбележи, че Жозе Бото, спортен директор на Фламенго, също отправи критики към представянето на Рамон Абати Абел в дербито на Сао Пауло.

