Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Палмейрас
  3. Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

  • 7 окт 2025 | 07:30
  • 711
  • 0
Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

В бразилския футбол избухна голяма полемика. В понеделник Палмейрас публикува изявление след споровете около съдийството на мача със Сао Пауло (3:2), обвинявайки други клубове, че оказват „огромен натиск“, за да получат „бъдещи предимства“ в шампионата.

Мачът накара не само Сао Пауло, но и Фламенго, конкурент в борбата за титлата, да се изкажат публично срещу Бразилската футболна конфедерация (CBF). Съдията Рамон Абати Абел в крайна сметка беше отстранен.

Отборът на Абел Ферейра изразява загриженост относно „намерението да се всее хаос“ в състезанието. Съперникът от Сао Пауло се оплака от неотсъдена дузпа в своя полза през второто полувреме, когато резултатът беше 2:0. Палмейрас отвърна на удара и се оплака от пропуснати, според тях, изгонвания на Алан Франко и Бобадиля.

„Вердао“ уверява, че е „изцяло за професионализацията на съдиите“ и подкрепя инвестициите в технологии и обучение.

Трябва да се отбележи, че Жозе Бото, спортен директор на Фламенго, също отправи критики към представянето на Рамон Абати Абел в дербито на Сао Пауло.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 05:39
  • 3190
  • 0
Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му

Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му

  • 7 окт 2025 | 03:47
  • 3374
  • 0
Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 06:26
  • 1738
  • 0
Айнтрахт сложи цена от 80 млн. евро на новата си звезда

Айнтрахт сложи цена от 80 млн. евро на новата си звезда

  • 7 окт 2025 | 05:12
  • 3966
  • 0
Едуард Йорданеску може отново да застане начело на Румъния

Едуард Йорданеску може отново да застане начело на Румъния

  • 7 окт 2025 | 01:59
  • 1537
  • 0
Ван Бастен нападна треньора на Аякс: Сляп си за реалността

Ван Бастен нападна треньора на Аякс: Сляп си за реалността

  • 7 окт 2025 | 00:31
  • 2771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 495
  • 3
Любо Ганев ще е гост в Block Out

Любо Ганев ще е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 355
  • 0
ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 27675
  • 234
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 9491
  • 7
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 18281
  • 4
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 17434
  • 21