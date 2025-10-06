Популярни
Конър Макдейвид поднови контракта си с Едмънтън Ойлърс

  • 6 окт 2025 | 21:26
  • 199
  • 0
Канадският нападател Конър Макдейвид е подписал нов договор с Едмънтън Ойлърс от Националната хокейна лига (НХЛ). Новината обяви самият Макдейвид на профила си в социалната платформа Facebook.

"Пътуването ни продължава", написа хокеистът, без да предоставя подробности за новото споразумение.

Конър Макдейвид е подписал тригодишен договор с Едмънтън и ще печели по 15 милиона долара на сезон.

28-годишният Макдейвид беше избран от Едмънтън под номер 1 в драфта на НХЛ през 2015-а. През сезон 2022/2023 нападателят стана шестият играч в историята на НХЛ, натрупал 150 или повече точки в редовния сезон. През сезон 2023/2024 канадецът стана първият хокеист през 21-ви век, преминал границата от 100 асистенции в редовен сезон.

Едмънтън достигна до финала за Купа "Стенли" през последните два сезона, като и двата пъти загуби от Флорида.

