Станев: Чака ни труден мач с Витоша (Бистрица), искаме да докараме Берое

Наставникът на Локомотив (Горна Оряховица) Ивайло Станев даде мнението си след ремито с Фратрия във Втора лига. Специалистът призна, че очаква труден мач срещу Витоша (Бистрица) в турнира за купата.

"Получи се добър мач. Играхме добре, получихме ранен гол, когато проспахме две статични. В последната третина имахме малко пропуски, затова и ние прибягнахме до статично положение, за да изравним. Имахме проблем с преходите на съперника преди почивката, но през второто полувреме, както в Севлиево, се прибрахме необяснимо за 30 минути. След това мачът се отвори и създадохме ситуациите си. Това, което тренирахме през седмицата, което планирахме, се получи. Проблемът ни е малко в третата третина, затова имаме малко голове, но ще работим върху това.

Доволен съм от тренировъчния процес, колективът е на доста добро ниво, имаме добър баланс в отбора. Локомотив трябва да стане едно добро място за младите футболистите в "Б" група. Играем мач за мач. Витоша (Бистрица) е труден съперник за Купата на България, бях там в района, познавам ги, имат добри футболисти, водят си нормален тренировъчен процес, за разлика от повечето аматьорски отбори. Труден мач ни очаква, ако има подценяваме, ще имаме ядове. Целта е да докараме първо Берое тук, а след това някой от по-котиращите се отбори", каза треньорът на "железничарите" от Горна Оряховица.