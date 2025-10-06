Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Берое представи състава за срещите от Еврокъп и новия си капитан

Берое представи състава за срещите от Еврокъп и новия си капитан

  • 6 окт 2025 | 16:44
  • 180
  • 0
Берое представи състава за срещите от Еврокъп и новия си капитан

Женският баскетболен тим на Берое (Стара Загора) представи своя състав за предстоящите двубои от турнира Еврокъп. Клубът започва своето участие в турнира на 9 октомври с гостуване на полския Шленза (Вроцлав). Това ще бъде и първи мач на отбора за новия сезон, след като единствената планирана контрола от предсезонната подготовка отпадна.

Треньорският щаб в лицето на Тодор Тенев, Албена Хубенова и Владимир Георгиев ще разчитат на 14 баскетболистки за предстоящия сезон – Гергана Маданкова, Ива Димова, Александра Петрова, Михаела Христова, Евгения Василева, Иванина Славова, Станислава Караиванова, Златка Маданкова, Деана Стояновска, Кайла Купър, Валерия Алексиева, Елизабет Елиът, Девора Тенева и Ивайла бакалова.

Берое представи и новия си капитан в лицето на 27-годишната Евгения Василева, за която от клуба уточняват, че ще бъде най-възрастната състезателка в отбора.

След двубоя в Полша за тима предстоят три домакинства в Еврокъп – на 16, 23 и 30 октомври, когато в Стара Загора последователно гостуват швейцарския Елфик Фрайбург , миналогодишния шампион в турнира ЕСБВА Лил от Франция и отново полския Шленза.

Българският шампионат по баскетбол за жени започва в началото на ноември.

В началото на подготовката си част от баскетболистките на Берое се обединиха около мнението, че са млад отбор, който се стреми да създаде добър колектив и се представи достойно в България и Европа.

