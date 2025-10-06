Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев изигра нов силен мач за Кемниц

Йордан Минчев изигра нов силен мач за Кемниц

  • 6 окт 2025 | 16:41
  • 189
  • 0
Йордан Минчев изигра нов силен мач за Кемниц

Баскетболният национал Йордан Минчев изигра нов силен мач за германския Кемниц при победата с 90:83 при гостуването на Хайделберг в двубой от третия кръг в местното първенство. Кемниц записа втори пореден успех и събра актив 2-1 в шампионата.

Минчев реализира "дабъл-дабъл" от 13 точки и 11 борби за 33 минути на терена.

Най-резултатен за победата на Кемниц беше Кевин Йебо, който също оформи "дабъл-дабъл" от 20 точки и 10 борби.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство в турнира Еврокъп срещу литовския Литкабелис на 8 октомври, а два дни по-късно Кемниц ще приеме състава на Лудвигсбург в среща от Бундеслигата.

