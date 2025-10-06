Повече от 100 деца ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски"

Повече от 100 деца на възраст между 12 и 14 години ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски", който ще се състои в края на тази седмица, съобщиха организаторите от едноименния клуб и Българската федерация по бокс на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Надпреварата ще се проведе в боксовата зала в Дианабад от петък (10 октомври) до неделя (12 октомври), а организаторите си поставят три цели - да подпомогнат превенцията срещу агресията и насилието сред младите хора, да дадат път на повече млади таланти в бокса и да бъде почетен дългогодишният наставник в Левски Юрий Славчев.

"Благодаря на Боксов клуб "Левски" за инициативата. Това е едно много важно събитие, което подкрепяме с две ръце. Много е важно в тази възрастова група при най-малките да съумеем да запалим искрата и да им покажем правилния път чрез спорта. Ако това стане, аз ще бъда много радостен. Сега турнирът е национален, но си пожелавам догодина да стане международен", каза президентът на БФБокс Красимир Инински.

"Правим този турнир купа "Левски" в памет на нашия легендарен треньор Юрий Славчев. Той беше невероятен специалист и е създал редица шампиони. Освен това искаме да вкараме младите хора в залата и да да ги научим на чест, борбен дух и воля. Те трябва да не спират да се борят както в живота, така и на ринга. Искаме да канализираме тяхната енергия към добро, а не да проявят агресия на улицата и да висят по молове и по кафета. Смятаме, че с повече такива турнири младите състезатели ще могат да се развиват, което е добре за българския бокс", каза треньорът в клуб "Левски" Владислав Георгиев.

На пресконференцията присъства и професионалният боксьор Борислав Велев - Рой, който каза, че се надява повече деца да се запалят да тренират бокс.

"Искаме да привлечем повече деца към спорта. Спортът ще ги изгради като хора и ще ги подготви за суровия живот. Мен лично боксът ме спаси от много битовизми в живота. Аз дължа всичко на бокса. Без него не знам къде щях да бъда", каза Велев.

"Очакваме в турнира да се включат деца от цяла България. Те ще се състезават там, където се подготвят и нашите национали и ще бъде много щастлив, ако запалим искрата в тези деца. Искаме да ги научим на правилните неща в живота. Това е начинът да изгреят тези малки звездички, за да имаме един ден и други състезатели като Рой или като Рами (бел. р - световния вицешампион Рами Киуан)", каза Инински.

Първите три отбора в класирането ще получат купи, за всички призьори са предвидени медали, а всички деца, които участват, че получат и боксови ръкавици.