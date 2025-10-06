Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Повече от 100 деца ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски"

Повече от 100 деца ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски"

  • 6 окт 2025 | 12:39
  • 112
  • 0
Повече от 100 деца ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски"

Повече от 100 деца на възраст между 12 и 14 години ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски", който ще се състои в края на тази седмица, съобщиха организаторите от едноименния клуб и Българската федерация по бокс на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Надпреварата ще се проведе в боксовата зала в Дианабад от петък (10 октомври) до неделя (12 октомври), а организаторите си поставят три цели - да подпомогнат превенцията срещу агресията и насилието сред младите хора, да дадат път на повече млади таланти в бокса и да бъде почетен дългогодишният наставник в Левски Юрий Славчев.

"Благодаря на Боксов клуб "Левски" за инициативата. Това е едно много важно събитие, което подкрепяме с две ръце. Много е важно в тази възрастова група при най-малките да съумеем да запалим искрата и да им покажем правилния път чрез спорта. Ако това стане, аз ще бъда много радостен. Сега турнирът е национален, но си пожелавам догодина да стане международен", каза президентът на БФБокс Красимир Инински.

"Правим този турнир купа "Левски" в памет на нашия легендарен треньор Юрий Славчев. Той беше невероятен специалист и е създал редица шампиони. Освен това искаме да вкараме младите хора в залата и да да ги научим на чест, борбен дух и воля. Те трябва да не спират да се борят както в живота, така и на ринга. Искаме да канализираме тяхната енергия към добро, а не да проявят агресия на улицата и да висят по молове и по кафета. Смятаме, че с повече такива турнири младите състезатели ще могат да се развиват, което е добре за българския бокс", каза треньорът в клуб "Левски" Владислав Георгиев.

На пресконференцията присъства и професионалният боксьор Борислав Велев - Рой, който каза, че се надява повече деца да се запалят да тренират бокс.

"Искаме да привлечем повече деца към спорта. Спортът ще ги изгради като хора и ще ги подготви за суровия живот. Мен лично боксът ме спаси от много битовизми в живота. Аз дължа всичко на бокса. Без него не знам къде щях да бъда", каза Велев.

"Очакваме в турнира да се включат деца от цяла България. Те ще се състезават там, където се подготвят и нашите национали и ще бъде много щастлив, ако запалим искрата в тези деца. Искаме да ги научим на правилните неща в живота. Това е начинът да изгреят тези малки звездички, за да имаме един ден и други състезатели като Рой или като Рами (бел. р - световния вицешампион Рами Киуан)", каза Инински.

Първите три отбора в класирането ще получат купи, за всички призьори са предвидени медали, а всички деца, които участват, че получат и боксови ръкавици.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Главният треньор на “Бойни Спортове Монтана”: Дисциплината е причината за успехите на Николай Атанасов

Главният треньор на “Бойни Спортове Монтана”: Дисциплината е причината за успехите на Николай Атанасов

  • 6 окт 2025 | 09:46
  • 616
  • 0
Николай Атанасов след ММА успеха в Грузия: Липсваше ми да съм в клетката

Николай Атанасов след ММА успеха в Грузия: Липсваше ми да съм в клетката

  • 6 окт 2025 | 09:36
  • 947
  • 0
Още един български медал на Европейското за младежи и девойки

Още един български медал на Европейското за младежи и девойки

  • 6 окт 2025 | 02:26
  • 1324
  • 0
ЦСКА с най-много титли на Държавното по джудо за жени

ЦСКА с най-много титли на Държавното по джудо за жени

  • 5 окт 2025 | 17:36
  • 504
  • 0
СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

  • 5 окт 2025 | 15:23
  • 725
  • 0
"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

  • 5 окт 2025 | 11:34
  • 1570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 8022
  • 3
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 9824
  • 8
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 4799
  • 22
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 175914
  • 530
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 30296
  • 7
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 7046
  • 0