Очаквайте: Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  Главният треньор на "Бойни Спортове Монтана": Дисциплината е причината за успехите на Николай Атанасов

  • 6 окт 2025 | 09:46
  • 399
  • 0

Главният треньор на "Бойни Спортове Монтана" Николай Цоков застана пред камерата на Sportal.bg при завръщането му в България заедно с възпитаника му Николай Атанасов. Екипът ни се срещна с Цоков и Атанасов на Летище София, за да разговаря с тях след успешния им дебют в международната бойна верига "Brave CF".

На 3-и октомври в Тбилиси Николай Атанасов влезе в битка с непобедения до този момент Адигозел Гулийев. Българинът и азербайджанецът предложиха оспорвана 15-минутна битка, от която победител излезе Атанасов. Това бе пети успех в пет професионални срещи за 24-годишния спортист.

Николай Цоков заяви, че постоянството в успехите на Атанасов се дължи най-вече на неговата дисциплина. ММА треньорът разказа за тежкото сваляне на килограми, през което Атанасов е преминал преди битката в Грузия, възможностите пред младия талант и сподели своята оценка за представянето на Атанасов в дуела му миналия петък. Вижте цялото интервю тук:

