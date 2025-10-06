Популярни
  Николай Атанасов след ММА успеха в Грузия: Липсваше ми да съм в клетката

Николай Атанасов след ММА успеха в Грузия: Липсваше ми да съм в клетката

  • 6 окт 2025 | 09:36
  • 672
  • 0

Николай Атанасов записа своята пета победа в професионалния ММА на 3-и октомври в Тбилиси. Българинът преодоля азербайджанеца Адигозел Гулийев, който до момента на битката с Атанасов, не познаваше вкуса на поражението. Двубоят между двамата се проведе на бойна галавечер на глобалната ММА верига "Brave CF".

Успехът дойде след 15 минути здрава битка и съдийско решение в полза на спортиста от Монтана. За първи път в професионалната му кариера той изигра пълна среща. До деня на сблъсъка с азера възпитаникът на Николай Цоков имаше 4 победи със събмишън в 4 срещи. Пред камерата на Sportal.bg 24-годишният биткаджия сподели, че се радва, че се е завърнал в ММА клетката след година и половина пауза от състезателна дейност и е изиграл цяла среща.

Състезателят на "Бойни Спортове Монтана" допълни, че се чувства добре в категория до 57 килограма, въпреки че не се е състезавал в тази теглова дивизия от юношеските му години и дните му в аматьорския ММА.

Атанасов коментира и възможностите за битка реванш с бившия боец на UFC и негов съперник, Мохамед Мокаев, които биха му се открили в "Brave CF". Гледайте цялото интервю тук:

