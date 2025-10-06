Погачар добави още една титла към колекцията си

Словенският феномен в колоезденето Тадей Погачар отново доказа огромната си класа с поредно солово шоу по пътя към голям трофей и спечели титлата на Европейското първенство във Франция днес.

Словенецът Погачар остави световния, олимпийски и континентален шампион в бягането по часовник Ремко Евенепул зад себе си в трудно изкачване и измина последните 75 километра сам до победата. Четирикратният победител в Тур дьо Франс беше печелил световните титли през 2024 г. и миналата седмица в Руанда по подобен начин.

Белгиецът Евенепул трябваше да се задоволи с 2-ото място, както и миналата седмица в Руанда по сходен сценарий. Третото място днес е за френският талант Пол Сейшас, който нямаше повече какво да направи по трудното трасе с дължина 202.5 километра в региона Ардеш.

Двукратният победител в Тур дьо Франс и шампион от миналата седмица от Вуелтата на Испания Йонас Вингегор (Дания) изостана още в преди половината на днешното трасе. След като Вингегор отпадна, Евенепул повиши темпото, но след това неговата по-слабост в изкачванията отново се прояви, от което се възползва и Погачар. В седемкилометровото изкачване Кот дьо Сен-Ромен-дьо-Лерп той доминираше и спечели състезанието с преднина от 31 секунди.

"Не смятам, че съм бил особено доминиращ. Днес Ремко беше много силен. Наложи се да дам всичко от себе си, за да победя", заяви Погачар. "Искам да бъда по-добър всяка година, да трупам опит и да печела различни състезания. Наистина съм щастлив да имам във визитката си всички бягания тази година. Да карам отново и отново е истинско удоволствие".

Това е 18-а победа на Погачар през тази година във всички състезания, който освен титлата от Тура с четири етапни победи и световната титла, включва и известните Обиколки на Фландрия, Флеш Валон и Лиеж-Бастон-Лиеж.

Възможно е да стане 19-а следващата седмица, когато Погачар ще се опита да постигне пета поредна победа в последното голямо състезание за сезона Джиро ди Ломбардия.