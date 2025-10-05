Тунчев: Идеята ни не беше да доминираме, а да излъжем Добруджа

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след победата на своя тим над Добруджа. Тимът от Кърджали се наложи с 2:0 като гост.

Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

“Очаквахме такъв двубой да се получи. Това ни беше идеята - да не се опитваме да доминираме, а да излъжем Добруджа. Знаехме нашите проблеми. Създавахме ситуации в миналите мачове, но не успяхме да ги реализираме. Имаше едно психическо натоварване. Бяхме изпаднали в лека дупка, така че днес беше важно да спечелим този мач.

Днес не беше никак леко. Отборът на Добруджа разполагаше с доста силова мощ. Последните минути всичко се сипеше в нашето наказателно поле. Имахме късмет. Но имаше и ситуации, които можеше по добре да ги изиграем. Опитните футболисти, трябва да излизат на преден план в такива моменти.

Надяваме се, че за мача със Септември теренът ще е на 100% готов. Още не можем да потвърдим, но има наченки. Колкото до паузата, ще наблегнем на увереността, да си върнем това самочувствие. И физическата подготовка да ни бъде на това ниво. За съжаление няма да можем да направим една контрола. Ще минем без нея”, заяви Тунчев.