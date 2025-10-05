Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Идеята ни не беше да доминираме, а да излъжем Добруджа

Тунчев: Идеята ни не беше да доминираме, а да излъжем Добруджа

  • 5 окт 2025 | 17:08
  • 429
  • 0

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след победата на своя тим над Добруджа. Тимът от Кърджали се наложи с 2:0 като гост.

Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич
Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

“Очаквахме такъв двубой да се получи. Това ни беше идеята - да не се опитваме да доминираме, а да излъжем Добруджа. Знаехме нашите проблеми. Създавахме ситуации в миналите мачове, но не успяхме да ги реализираме. Имаше едно психическо натоварване. Бяхме изпаднали в лека дупка, така че днес беше важно да спечелим този мач.

Днес не беше никак леко. Отборът на Добруджа разполагаше с доста силова мощ. Последните минути всичко се сипеше в нашето наказателно поле. Имахме късмет. Но имаше и ситуации, които можеше по добре да ги изиграем. Опитните футболисти, трябва да излизат на преден план в такива моменти.

Надяваме се, че за мача със Септември теренът ще е на 100% готов. Още не можем да потвърдим, но има наченки. Колкото до паузата, ще наблегнем на увереността, да си върнем това самочувствие. И физическата подготовка да ни бъде на това ниво. За съжаление няма да можем да направим една контрола. Ще минем без нея”, заяви Тунчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое отбеляза деня на Стара Загора

Берое отбеляза деня на Стара Загора

  • 5 окт 2025 | 15:47
  • 586
  • 0
Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

  • 5 окт 2025 | 16:53
  • 10285
  • 17
Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

  • 5 окт 2025 | 14:24
  • 8278
  • 18
Травма в СФК Раковски

Травма в СФК Раковски

  • 5 окт 2025 | 11:05
  • 589
  • 0
Контузия в Ботев (Ихтиман)

Контузия в Ботев (Ихтиман)

  • 5 окт 2025 | 10:54
  • 687
  • 1
Левски поздрави Хулио Веласкес

Левски поздрави Хулио Веласкес

  • 5 окт 2025 | 10:34
  • 2775
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 12849
  • 4
Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

  • 5 окт 2025 | 18:15
  • 8838
  • 2
Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

  • 5 окт 2025 | 18:18
  • 259
  • 0
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 16944
  • 5
Севиля 2:1 Барселона, Рашфорд намали точно преди почивката

Севиля 2:1 Барселона, Рашфорд намали точно преди почивката

  • 5 окт 2025 | 17:15
  • 4604
  • 9
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 14746
  • 11