Карагарен: Очакванията към нас са доста по-големи и към момента не ги оправдаваме

Крилото на Арда Бирсент Карагарен сподели мнението си след успеха с 2:0 над Добруджа. Той откри резултата на стадион "Дружба", възползвайки се от грубата грешка на вратаря на домакините Галин Григоров, а дълбоко в добавеното време Вячеслав Велев сложи точка на спора.

"Беше много здрав двубой. Ние бяхме подготвени за това нещо, тук се играе доста трудно. Днес и двата отбора желаеха трите точки и никой не гледаше кой как ще играе. Всеки гледаше как да спечели мача. Радвам се, че победихме, защото имахме нужда от това нещо.

Винаги играя до последно, защото винаги има шанс вратарят да сбърка. Радвам се, че днес късметът ми се усмихна. Беше много важно да спечелим и дано да продължаваме така.

Ние играхме плейоф за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Нито ще сме първият, нито ще сме последният отбор, който след Европа е в криза. Мисля, че е нормално да я има тази криза, защото всичките сили ги даваш за мачовете в Европа. Трябва по най-бързия начин да се адаптираме към първенството и да печелим точки, защото очакванията към нас са доста по-големи и към момента не ги оправдаваме. С много работа нещата ще се оправят", заяви Карагарен.

Снимки: Startphoto