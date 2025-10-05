Популярни
Арда (Кърджали)
  2. Арда (Кърджали)
  3. Карагарен: Очакванията към нас са доста по-големи и към момента не ги оправдаваме

  5 окт 2025 | 17:04
  • 408
  • 0

Крилото на Арда Бирсент Карагарен сподели мнението си след успеха с 2:0 над Добруджа. Той откри резултата на стадион "Дружба", възползвайки се от грубата грешка на вратаря на домакините Галин Григоров, а дълбоко в добавеното време Вячеслав Велев сложи точка на спора.

"Беше много здрав двубой. Ние бяхме подготвени за това нещо, тук се играе доста трудно. Днес и двата отбора желаеха трите точки и никой не гледаше кой как ще играе. Всеки гледаше как да спечели мача. Радвам се, че победихме, защото имахме нужда от това нещо.

Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич
Винаги играя до последно, защото винаги има шанс вратарят да сбърка. Радвам се, че днес късметът ми се усмихна. Беше много важно да спечелим и дано да продължаваме така.

Ние играхме плейоф за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Нито ще сме първият, нито ще сме последният отбор, който след Европа е в криза. Мисля, че е нормално да я има тази криза, защото всичките сили ги даваш за мачовете в Европа. Трябва по най-бързия начин да се адаптираме към първенството и да печелим точки, защото очакванията към нас са доста по-големи и към момента не ги оправдаваме. С много работа нещата ще се оправят", заяви Карагарен.

