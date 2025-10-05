Алавес спря похода на Елче в Ла Лига

Алавес сложи край на силната серия на Елче в испанския елит, нанасяйки първата загуба на съперника след 3:1 в мач от 8-ия кръг. Досега новакът впечатляваше с успешните си игри, заради които дори стигна до топ 4. В неделния следобед обаче домакинските фенове на “Мендисороса” триумфираха за третия успех на своите любимци.

Алавес изигра много силен двубой и заслужено взе трите точки. Всичко обаче беше “на кантар” почти до края, като четвърт час преди края резултатът все още беше 0:0.

Чак тогава баските излязоха напред след точно изпълнение на дузпа от Карлос Висенте (76’).

Три минути след това защитникът на Елче Давид Афенгрюбер получи директен червен картон за фал срещу откъсващ се сам срещу вратаря играч на съперника. Футболистите на Алавес веднага се възползваха и в 81-вата Тони Мартинес вкара за 2:0.

Гостите получиха шансове за точка след попадение на Андре Силва в третата минута на добавеното време, но почти светкавично Лукас Бойе заби трети гол за Алавес за крайното 3:1.