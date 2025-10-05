Радукану: Движа се в правилната посока

Популярни
Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  • 5 окт 2025 | 15:46
  • 231
  • 0
Ема Радукану вярва, че се движи в правилната посока, но призна, че е било трудно бързо да преодолее двете загуби от Джесика Пегула и Барбора Крейчикова миналия месец.

Радукану пропиля три мачбола срещу бившата шампионка от "Уимбълдън" Крейчикова на турнир в Сеул на 18 септември, а две седмици по-късно историята се повтори и британската номер 1 не успя да стигне до победа срещу Пегула. Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година имаше предимство от 5:2 пред номер 7 в света Пегула на турнира в Пекин, преди да пропилее три мачбола и да загуби с 6:3, 6:7(9), 6:0.

Преди участието си на турнира Ухан 22-годишната тенисистка заяви, че няма търпение да се възползва от позитивите.

"Да, мисля, че ми беше трудно. В последните два мача, които загубих, имах мачболи и в двата, а това не ми се е случвало преди. Но да се случи два пъти в една седмица беше доста ново за мен", каза Радукану на пресконференция.

"Вторият мач ми беше по-лесен за преодоляване от първия, защото знам, че играя по-добър тенис и подобрявам нивото си. Чувствам, че не мислех твърде дълго на това и просто се върнах на тренировки. Наистина чувствам, че се подобрявам и напредвам. Все още виждам разликите в това къде искам да стигна, но знам, че върша добра работа всеки ден, опитвайки се да го постигна", добави тя, цитирана от ДПА.

Снимки: Imago

