Фармацевтът Станимир Халаджов е шампион на скиф
  5 окт 2025 | 15:42
  • 273
  • 0
Фармацевтът Станимир Халаджов е новият шампион на скиф на България на Държавното първенство по гребане за мъже и жени, което се проведе на Гребната база в Пловдив.

27-годишният състезател на Локомотив (Русе), който се занимава с клинични проучвания във фармацевтичния гигант AstraZeneca, спечели финалната гонка в една от най-престижните дисциплини, след като измина дистанцията от 2000 метра за 7:27.40 минути.

Халаджов е европейски вицешампион за младежи до 23 години в дисциплината двойка скул заедно с Емил Нейков на първенството в Янина (Гърция) през 2019 година.

Втори остана Максим Атанасов от Армеец (София) с време 7:31.99 минути. Бронзовият медал заслужи Виктор Вуков от Армеец с време 7:55.96 минути.

На скиф при дамите триумфира Румяна Стоянова от Армеец, след като измина дистанцията от 2000 метра за 8:50.80 минути.

Втора остана Йоана Димитрова от Армеец с 9:00.65 минути. Третото място завоюва Елена Мачева от Черпоков (Пловдив) с 9:13.26 минути.

На скиф лека категория победител стана Станислав Григоров от Локомотив (Русе), който измина дистанцията от 2000 метри за 8:05.24 минути.

Второто място е за Валентин Маринов от Електрон (София) с време 8:10.27 минути. Трети остана Матей Иванов от НСА “Васил Боянов” с 8:15.03 минути.

В скифа лека категория при жените победителка стана Антоанета Караиванова от Черпоков (Пловдив) с време 8:54.65 минути.

