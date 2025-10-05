СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

СК “Станоева” с 12 медала от турнира по кикбокс Купа Варна - фул контакт и Държавно Първенство - лайт контакт.
Състезанието се проведе в град Варна, от 02-05.10.2025г. С участието на 41 клуба и 319 състезателя от цяла България.
СК “Станоева” взе участие с 13 състезателя, като 12 от тях се качиха на почетната стълбичка - 6 сребърни и 6 бронзови медали.
Това бе първото голямо участие на СК “Станоева” с треньор Ерика Станоева, тя сподели че 11 от децата са направили своя първи дебют в ринга и на татамито. Заслужените медали са именно на:
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ:
Анжела Виденова - Full contact
Мишел Огнянова - Light contact
Виктор Василев - Light contact
Александър Николов - Light contact
Георги Евгениев - Light contact
Ивайло Богомолов - Full contact
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ:
Никол Арсова - Full contact
Ева Милотинова - Light contact
Иван Цеков - Light contact
Стилян Ангелов - Full contact
Николай Делииванов - Full contact
Алек Бориславов - Full contact