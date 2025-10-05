Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

  • 5 окт 2025 | 15:23
  • 309
  • 0
СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

СК “Станоева” с 12 медала от турнира по кикбокс Купа Варна - фул контакт и Държавно Първенство - лайт контакт.

Състезанието се проведе в град Варна, от 02-05.10.2025г. С участието на 41 клуба и 319 състезателя от цяла България.

СК “Станоева” взе участие с 13 състезателя, като 12 от тях се качиха на почетната стълбичка - 6 сребърни и 6 бронзови медали.

Това бе първото голямо участие на СК “Станоева” с треньор Ерика Станоева, тя сподели че 11 от децата са направили своя първи дебют в ринга и на татамито. Заслужените медали са именно на:

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ:

Анжела Виденова - Full contact

Мишел Огнянова - Light contact

Виктор Василев - Light contact

Александър Николов - Light contact

Георги Евгениев - Light contact

Ивайло Богомолов - Full contact

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ:

Никол Арсова - Full contact

Ева Милотинова - Light contact

Иван Цеков - Light contact

Стилян Ангелов - Full contact

Николай Делииванов - Full contact

Алек Бориславов - Full contact

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

  • 5 окт 2025 | 11:34
  • 1108
  • 0
Майк Пери се саморазправи с Джереми Стивънс за шеста победа в BKFC

Майк Пери се саморазправи с Джереми Стивънс за шеста победа в BKFC

  • 5 окт 2025 | 11:07
  • 532
  • 0
Виктор Скерлев започва срещу поляк на Световното в Перу

Виктор Скерлев започва срещу поляк на Световното в Перу

  • 5 окт 2025 | 11:02
  • 340
  • 0
100 000 долара в бонуси за Иржи Прохазка след UFC 320

100 000 долара в бонуси за Иржи Прохазка след UFC 320

  • 5 окт 2025 | 08:27
  • 1606
  • 0
Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

  • 5 окт 2025 | 07:52
  • 14766
  • 10
Двалишвили пребори Сандхаген и защити титлата си

Двалишвили пребори Сандхаген и защити титлата си

  • 5 окт 2025 | 07:24
  • 2585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Арда, Карагарен се разписа след груба вратарска грешка

Добруджа 0:1 Арда, Карагарен се разписа след груба вратарска грешка

  • 5 окт 2025 | 16:23
  • 4969
  • 9
Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла и отново напрежение в Макларън

Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла и отново напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 7886
  • 2
11-те на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

11-те на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

  • 5 окт 2025 | 16:18
  • 1120
  • 0
Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 19745
  • 152
Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

  • 5 окт 2025 | 14:16
  • 4736
  • 4
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 10602
  • 6