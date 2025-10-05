СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

СК “Станоева” с 12 медала от турнира по кикбокс Купа Варна - фул контакт и Държавно Първенство - лайт контакт.

Състезанието се проведе в град Варна, от 02-05.10.2025г. С участието на 41 клуба и 319 състезателя от цяла България.

СК “Станоева” взе участие с 13 състезателя, като 12 от тях се качиха на почетната стълбичка - 6 сребърни и 6 бронзови медали.

Това бе първото голямо участие на СК “Станоева” с треньор Ерика Станоева, тя сподели че 11 от децата са направили своя първи дебют в ринга и на татамито. Заслужените медали са именно на:

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ:



Анжела Виденова - Full contact



Мишел Огнянова - Light contact



Виктор Василев - Light contact



Александър Николов - Light contact



Георги Евгениев - Light contact



Ивайло Богомолов - Full contact



БРОНЗОВИ МЕДАЛИ:



Никол Арсова - Full contact



Ева Милотинова - Light contact



Иван Цеков - Light contact



Стилян Ангелов - Full contact



Николай Делииванов - Full contact



Алек Бориславов - Full contact