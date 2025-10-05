Очаквайте на живо: Спартак Плевен - Левски

Спартак Плевен посреща в 13:00 часа в своята зала “Балканстрой” Левски в двубой от първия кръг на Sesame НБЛ. Спартак ще излезе окрилен от победата си с 83:82 у дома над хърватския Дубрава Загреб в мач от Европейската северна баскетболна лига. Джейлън МакКлауд изригна с 35 точки за плевенчани и наставникът на тима Тодор Тодоров със сигурност се надява играчът да повтори или поне да се доближи до това представяне и срещу Левски.

"Сините" на Константин Папазов пък останаха това лято без най-добрия си играч - националът Борислав Младенов, който премина в Апоел Тел Авив, но бе преотстъпен на Виена. В състава на Левски вече не е и ветеранът Асен Великов, който се присъедини към Академик Бултекс 99.

Снимка: BC Spartak Pleven / Facebook