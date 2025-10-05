Майк Пери се саморазправи с Джереми Стивънс за шеста победа в BKFC

При завръщането си в BKFC повече от година след последната си поява в организацията, Майк Пери показа защо е създаден за този спорт. Той понесе няколко ранни удара от Джереми Стивънс, след което отвърна със свирепа офанзива и отбеляза множество нокдауни, за да си осигури победата с ТКО. Победата беше шеста в общо шест битки без ръкавици за Пери.

Краят настъпи едва в петия рунд, но дотогава Пери вече просто съсипваше Стивънс с удари. След като съперникът му беше свален на земята няколко пъти, реферът най-накрая видя достатъчно, за да спре двубоя. Финалът дойде в 1:35 минута на последния рунд.

„Не го усещам наистина, но е подходящо, че съм „Кралят на насилието“, извика Пери пред публиката в Ню Джърси. „Мога да го понеса, но за мен това е като бонбон. Той нанесе няколко прилични удара. Очите ми са широко отворени. Благодарен съм за възможността. Ако съм казал нещо, което може да е осмяло някого в компанията, бих искал да използвам този шанс, за да се извиня на абсолютно никого. „Кралят на насилието“ прави каквото си поиска!“, добави той.

Разбира се, последната реплика беше цитат на Пери към съсобственика на BKFC Конър Макгрегър, който каза почти същото, след като стана първият шампион в две дивизии едновременно в историята на UFC. Преди да напусне ринга Пери отдели време за конфронтация с шампиона на BKFC в средна категория Дейв Мъндел, който от няколко години настоява за битка помежду им.

В миналото Пери не изглеждаше заинтересован, тъй като вече беше побеждавал Мъндел в ММА, но сега със сигурност изглежда, че има шанс битката да се състои.