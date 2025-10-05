Победи за Костадинов и Кравиш на старта на Лига Ендеса

Двама български национали започнаха с победи новия сезон в испанската Лига Ендеса. Лагуна Тенерифе, където играе крилото Константин Костадинов, надигра у дома Манреса със 104:93 в първия кръг на едно от най-силните клубни първенства в света, а носителят на трофея в Шампионската лига Уникаха, с центъра Дейвид Кравиш в състава си, срази с 86:68 гостувалия Билбао.

Костадинов не остави кой знае какъв отпечатък върху двубоя на тима от Канарските острови. Родният национал игра само 3 минути и 20 секунди, в които се отчете с 1 асистенция. Костадинов не направи нито един опит за стрелба от игра.

Тенерифе реши мача в своя полза във втората и третата части, които спечели убедително (25:17, 28:19), а най-резултатен за победителите беше 36-годишният грузински ветеран Гиорги Шермадини с 28 точки, като към тях той добави 7 борби и 2 асистенции. Друг ветеран - 42-годишният бразилец Марселиньо Уертас, допринесе за успеха с 20 точки и 4 асистенции.

Кравиш пък записа 7 точки, 5 борби и 4 асистенции за победата на Уникаха, за който Олек Балсеровски бе най-резултатен със 17 точки.

Уникаха изкова успеха със смазваща втора четвърт (31:16), а в последния период довърши противника си (20:11).

Снимка: cbcanarias.net