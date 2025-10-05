Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Барса трябва да надвие Севиля, за да си върне първото място

Барса трябва да надвие Севиля, за да си върне първото място

  • 5 окт 2025 | 07:51
  • 828
  • 0
Барса трябва да надвие Севиля, за да си върне първото място

Севиля ще посрещне Барселона на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в мач от осмия кръг на Ла Лига. Двубоят е насрочен за 5 октомври от 17:15 часа и се очертава като интересно противопоставяне между отбор, търсещ стабилност, и един от претендентите за титлата. Матиас Алмейда и неговите възпитаници ще се опитат да се възползват от предимството на домакинския терен, докато Ханс-Дитер Флик ще търси поредна победа с каталунците в първенството.

Барселона заема второто място в класирането с впечатляващите 19 точки от 7 изиграни мача, като отборът демонстрира завидна резултатност с 21 отбелязани гола и само 5 допуснати. Каталунците са в отлична позиция в борбата за титлата и победа в този двубой би затвърдила амбициите им. От друга страна, Севиля се намира на 10-та позиция с 10 точки, като андалусийците имат баланс от 11 вкарани и 10 получени гола. Домакините се нуждаят от точки, за да се приближат към зоната, даваща право на участие в европейските турнири.

Севиля демонстрира подобрена форма напоследък с три победи в последните пет мача. Андалусийците победиха Райо Валекано като гост с 0:1 (28.09.2025), претърпяха загуба от Виляреал с 1:2 (23.09.2025), но преди това записаха успех срещу Алавес като гост с 1:2 (20.09.2025). Равенството с Елче 2:2 (12.09.2025) и победата над Жирона с 0:2 (30.08.2025) допълват представянето им. Барселона, от своя страна, претърпя загуба в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен с 1:2 (01.10.2025), но в Ла Лига е в серия от победи – 2:1 срещу Реал Сосиедад (28.09.2025), 1:3 срещу Овиедо (25.09.2025) и 3:0 срещу Хетафе (21.09.2025). Преди това каталунците победиха и Нюкасъл с 1:2 (18.09.2025) в Шампионската лига. Предстоящият двубой е възможност за Севиля да прекъсне победната серия на Барселона в първенството.

Барселона доминира в последните сблъсъци със Севиля, като каталунците имат пълно превъзходство в петте най-скорошни двубоя. Последната среща между двата отбора се състоя на 9 февруари 2025 г. на "Рамон Санчес Писхуан", където гостите триумфираха с 1:4. Тогава Рубен Варгас откри за домакините в 8-ата минута, но Барселона отговори с голове на Роберт Левандовски, Фермин Лопес, Рафиня и Ерик Гарсия. Преди това, на 20 октомври 2024 г., каталунците разгромиха Севиля с 5:1 на "Олимпик Луис Компанис", а на 26 май 2024 г. отново победиха в Севиля с 1:2. Роберт Левандовски се очертава като ключов играч в тези сблъсъци, отбелязвайки голове в повечето от последните срещи между двата отбора.

Алфон Гонсалес се очертава като важна фигура за Севиля в началото на сезона. Нападателят има един гол в трите си мача до момента, като особено впечатляващо беше представянето му срещу Жирона, където отбеляза попадение и получи оценка 7.21. Въпреки че е изиграл само 183 минути, Гонсалес показва добра реализация с 4 точни удара от общо 5 опита към вратата. Любопитното е, че той е в списъка със съмнителните за мача, което поставя под въпрос участието му. Феран Торес е сред най-ефективните играчи на Барселона този сезон с 4 гола и 1 асистенция в 7 мача. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Хетафе, където отбеляза два гола и получи оценка 7.79. Испанският нападател демонстрира отлична реализация, като е отправил 24 удара (10 точни) в 518 изиграни минути. Срещу Севиля Торес има три предишни участия, макар и като резерва, което може да се промени в предстоящия двубой, където се очаква да започне като титуляр и да бъде сред основните заплахи за вратата на домакините.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Алонсо: Опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо

Алонсо: Опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо

  • 5 окт 2025 | 03:31
  • 1349
  • 0
Арне Слот за Исак и неотсъдената дузпа: Премиър лийг има различни стандарти

Арне Слот за Исак и неотсъдената дузпа: Премиър лийг има различни стандарти

  • 5 окт 2025 | 02:49
  • 2505
  • 4
Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

  • 5 окт 2025 | 02:12
  • 1921
  • 0
Отиде си голям деятел на футбола на Острова

Отиде си голям деятел на футбола на Острова

  • 5 окт 2025 | 01:54
  • 2435
  • 0
Аморим: Показахме, че сме конкурентноспособен и зрял отбор

Аморим: Показахме, че сме конкурентноспособен и зрял отбор

  • 5 окт 2025 | 01:38
  • 1578
  • 0
Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

  • 5 окт 2025 | 00:42
  • 1057
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 4947
  • 34
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 114364
  • 190
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 5245
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 45783
  • 15
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 2568
  • 0
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 984
  • 0