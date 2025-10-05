Барса трябва да надвие Севиля, за да си върне първото място

Севиля ще посрещне Барселона на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в мач от осмия кръг на Ла Лига. Двубоят е насрочен за 5 октомври от 17:15 часа и се очертава като интересно противопоставяне между отбор, търсещ стабилност, и един от претендентите за титлата. Матиас Алмейда и неговите възпитаници ще се опитат да се възползват от предимството на домакинския терен, докато Ханс-Дитер Флик ще търси поредна победа с каталунците в първенството.

Барселона заема второто място в класирането с впечатляващите 19 точки от 7 изиграни мача, като отборът демонстрира завидна резултатност с 21 отбелязани гола и само 5 допуснати. Каталунците са в отлична позиция в борбата за титлата и победа в този двубой би затвърдила амбициите им. От друга страна, Севиля се намира на 10-та позиция с 10 точки, като андалусийците имат баланс от 11 вкарани и 10 получени гола. Домакините се нуждаят от точки, за да се приближат към зоната, даваща право на участие в европейските турнири.

Севиля демонстрира подобрена форма напоследък с три победи в последните пет мача. Андалусийците победиха Райо Валекано като гост с 0:1 (28.09.2025), претърпяха загуба от Виляреал с 1:2 (23.09.2025), но преди това записаха успех срещу Алавес като гост с 1:2 (20.09.2025). Равенството с Елче 2:2 (12.09.2025) и победата над Жирона с 0:2 (30.08.2025) допълват представянето им. Барселона, от своя страна, претърпя загуба в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен с 1:2 (01.10.2025), но в Ла Лига е в серия от победи – 2:1 срещу Реал Сосиедад (28.09.2025), 1:3 срещу Овиедо (25.09.2025) и 3:0 срещу Хетафе (21.09.2025). Преди това каталунците победиха и Нюкасъл с 1:2 (18.09.2025) в Шампионската лига. Предстоящият двубой е възможност за Севиля да прекъсне победната серия на Барселона в първенството.

Барселона доминира в последните сблъсъци със Севиля, като каталунците имат пълно превъзходство в петте най-скорошни двубоя. Последната среща между двата отбора се състоя на 9 февруари 2025 г. на "Рамон Санчес Писхуан", където гостите триумфираха с 1:4. Тогава Рубен Варгас откри за домакините в 8-ата минута, но Барселона отговори с голове на Роберт Левандовски, Фермин Лопес, Рафиня и Ерик Гарсия. Преди това, на 20 октомври 2024 г., каталунците разгромиха Севиля с 5:1 на "Олимпик Луис Компанис", а на 26 май 2024 г. отново победиха в Севиля с 1:2. Роберт Левандовски се очертава като ключов играч в тези сблъсъци, отбелязвайки голове в повечето от последните срещи между двата отбора.

Алфон Гонсалес се очертава като важна фигура за Севиля в началото на сезона. Нападателят има един гол в трите си мача до момента, като особено впечатляващо беше представянето му срещу Жирона, където отбеляза попадение и получи оценка 7.21. Въпреки че е изиграл само 183 минути, Гонсалес показва добра реализация с 4 точни удара от общо 5 опита към вратата. Любопитното е, че той е в списъка със съмнителните за мача, което поставя под въпрос участието му. Феран Торес е сред най-ефективните играчи на Барселона този сезон с 4 гола и 1 асистенция в 7 мача. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Хетафе, където отбеляза два гола и получи оценка 7.79. Испанският нападател демонстрира отлична реализация, като е отправил 24 удара (10 точни) в 518 изиграни минути. Срещу Севиля Торес има три предишни участия, макар и като резерва, което може да се промени в предстоящия двубой, където се очаква да започне като титуляр и да бъде сред основните заплахи за вратата на домакините.