Брентфорд ще опита да се разправи и със "синята" част от Манчестър

Брентфорд и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на английската Премиър лийг на 5 октомври от 18:30 часа на "Джитек Къмюнити Стейдиъм". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Дарън Ингланд и се очертава като интересен сблъсък между отбора на Кийт Андрюс и момчетата на Джосеп Гуардиола. Срещата идва в момент, когато и двата тима търсят стабилност в представянето си в началото на сезона.

Манчестър Сити заема осмата позиция в класирането с 10 точки от 6 изиграни мача, като тимът е отбелязал 14 гола и е допуснал 6. "Гражданите" изостават от челните позиции, което е необичайно за отбора на Гуардиола в този етап на сезона. Брентфорд се намира на 14-то място с 7 точки от същия брой мачове, с голова разлика 9:11. "Пчеличките" имат нужда от победа, за да се отдалечат от опасната зона, докато Сити трябва да спечели, за да не изостане още повече от лидерите в класирането.

Брентфорд идва след важна победа с 3:1 срещу Манчестър Юнайтед (27.09.2025), която прекъсна серията им без победа.

Преди това "пчелите" загубиха от Фулъм с 3:1 (20.09.2025), завършиха наравно 1:1 с Астън Вила в Карабао Къп (16.09.2025), постигнаха равенство 2:2 с Челси (13.09.2025) и претърпяха поражение от Съндърланд с 2:1 (30.08.2025). Манчестър Сити, от своя страна, записа равенство 2:2 с Монако в Шампионската лига (01.10.2025), убедителна победа с 5:1 над Бърнли (27.09.2025), успех с 0:2 срещу Хъдърсфийлд за Карабао Къп (24.09.2025), равенство 1:1 с Арсенал (21.09.2025) и победа с 2:0 над Наполи в Шампионската лига (18.09.2025). Сити демонстрира по-стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача.

Последната среща между двата отбора се състоя на 14 януари 2025 г. на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" и завърши с равенство 2:2. Фил Фоудън отбеляза два гола за Сити (66' и 78'), но Брентфорд успя да изравни с попадения на Йоан Уиса (82') и Кристиан Ньоргор (90'). В предишния им двубой на "Етихад" на 14 септември 2024 г., Сити победи с 2:1, като Ерлинг Холанд отбеляза два гола (19' и 32'), а Йоан Уиса (1') вкара за Брентфорд. На 20 февруари 2024 г. "гражданите" спечелиха с минималното 1:0 на своя стадион с гол на Холанд (71'). На 5 февруари 2024 г. Сити триумфира с 3:1 на "Джитек Къмюнити Стейдиъм", където Фил Фоудън реализира хеттрик (45', 53', 70'), а Нийл Мопе (21') отбеляза за домакините. Интересно е, че на 28 май 2023 г. Брентфорд успя да победи шампионите с 1:0 с гол на Итън Пинок (85').

Микел Дамсгаард се очертава като важна фигура за Брентфорд този сезон. Датският полузащитник е отбелязал един гол в първенството, като това се случи в мача срещу Фулъм, въпреки загубата с 3:1. Дамсгаард е изиграл 387 минути в 4 мача, като е направил 4 удара, от които 2 точни. Срещу Манчестър Сити той има смесени изяви в предишните си срещи, като в последния им двубой е изиграл 98 минути, но не е успял да отбележи гол въпреки двата си опита. Неговите кръстосани подавания (7 успешни за сезона) могат да бъдат ключови за създаването на голови положения срещу защитата на Сити. Ерлинг Холанд продължава да бъде голмайсторската машина на Манчестър Сити с 6 гола в първенството този сезон. Норвежецът е изиграл всичките 6 мача на отбора, натрупвайки 550 минути игрово време. Впечатляващо е, че от 26-те му удара, 12 са били точни. Холанд има отлична статистика срещу Брентфорд, като е отбелязал 3 гола в последните 4 срещи между отборите. В последния им двубой на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" той не успя да се разпише, въпреки 4-те удара (3 точни), но в предишната среща на "Етихад" вкара два гола от 6 удара. Способността му да намира пространство в наказателното поле на противника ще бъде решаваща за шансовете на Сити в предстоящия мач.