Двалишвили пребори Сандхаген и защити титлата си

Мераб Двалишвили записа 20 успешни събаряния в шампионската си битка с Кори Сандхаген и спечели 14-та поредна среща в професионалната му ММА кариера. С успех с единодушно съдийско решение (49-45х2, 49-46) бойната гордост на Грузия защити пояса в дивизията до 61 килограма. Дуелът бе част от основната бойна карта на събитието UFC 320 в Лас Вегас.

Първият опит за поваляне от страна на Мераб бе неуспешен. При втория той притисна Сандхаген с гръб към клетката. В средата на рунда американецът бе повален за първи път, но веднага след това се изправи и разкъса захвата на Двалишвили. Боецът от Колорадо бе по-точен в размените в стойка, като пласираше десни крошета и лоу кукове с десния крак. В последната минута Сандхаген си подпечата рунда в съдийските карти с няколко точни колена в лицето на Мераб.

Грузинецът веднага потърси събаряне във втората част. Сандхаген се защити и този път и битката се върна в центъра на октагона. Мераб се втурна в атака с четири крошета и разклати съперника си. Сандхаген бе видимо в нокдаун, но все още се държеше на краката си. Двалишвили го засипа с попадения, а след това и пренесе двубоя на земя. Възпитаникът на Тревър Уитман показваше добри изправяния, но след пет поредни събаряния, Сандхаген бе по гръб на пода. Претендентът все пак се изправи и завърши рунда на краката си. В тази част Двалишвили стигна до събаряне номер 100 в кариерата му в UFC, което е рекорд в организацията.

В третия рунд Сандахаген защити опитите на Мераб за поваляне, като използваше клетката. Шампионът на "Syndicate MMA" пък показа, че няма проблеми. да разменя удари в стойка, а в последните 90 секунди стигна до още две събаряния.

Сандхаген започна по-добре шампионските рундове с мощен десен прав в главата на Двалишвили. Той защити опитите за пренасяне на схватката в партер и диктуваше размените в стойка с колена, ъперкъти и контриращи крошета. В последните 30 секунди Двалишвили използва джудо хвърляне "хараи-гоши", за да пренесе боя на земя и да го задържи там.

Мераб влезе с много енергия в последния пети рунд и в първата минута и половина пренесе схватката на два пъти на земя. Сандхаген отново показа добри изправяния на клетката. Минута и половина преди края Двилившили ппостави по гръб Сандхаген и го задържа там почти до края на рунда.