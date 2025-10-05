Юсеф Залал се справи бързо с Джош Емет на UFC 320

Юсеф Залал продължи победната си серия с впечатляващо представяне на UFC 320. Мароканецът надделя над Джош Емет с бърза победа със събмишън.

Залал свали Емет на земята в началото на мача и веднага премина към армбар, който принуди бившия претендент за временната титла да се предаде вербално. Краят настъпи само след 1:38 минути в първия рунд.

„Моля, аплодирайте Джош Емет, той е ши*ана легенда“, извика Залал след победата си. „Ще стана световен шампион. Знам, че малко ме мразите заради последния ми рунд срещу [Калвин] Катар. Това беше стратегията и с Катар. Аз съм твърде умен. Движа се твърде добре. Подготвям всичко твърде добре. Ще получа своя шанс.“

Бързият тейкдаун от страна на Залал очевидно изненада Емет, като пренесе битката на земята, преди веднага да потърси гърба, за да подготви евентуална събмишън. Залал премина към възможен триъгълник, докато Емет правеше всичко възможно да се защитава и да излезе от лошата позиция.

Вместо това Залал направи бърза корекция и заключи армбар отдолу. Без шанс да избяга или да рискува възможна контузия, Емет се предаде вербално, за да прекрати двубоя.

След завръщането си в UFC след кратко отсъствие от организацията, Залал има актив от пет победи в пет срещи, като четири от тези победи са постигнати чрез събмишън, докато продължава изкачването си в ранглистата в категория перо. Тъй като все още няма информация срещу кого ще се изправи действащият шампион Александър Волкановски, Залал предложи да поеме един от потенциалните му опоненти.

„Дайте ми Лерон Мърфи“, каза Залал. „Ще го победя следващия път, когато и да е. Мисля, че все още няма уреден мач.“