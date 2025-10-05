Отиде си голям деятел на футбола на Острова

Милан Мандарич, бившият собственик на Портсмут, Лестър Сити и Шефилд Уензди, е починал на 87-годишна възраст.

Семейството на Мандарич публикува изявление, в което се казва, че той е починал в събота в болница в сръбската столица Белград след кратко заболяване.

Бизнесменът купува Портсмут през 1999-а година и така навлиза в английския футбол. Той е собственик на тима в периода, в който Светослав Тодоров играе за Помпи.

В последните години Мандарич беше вицепрезидент на сръбския отбор Войводина, базиран в град Нови Сад, където е израснал.

All at Leicester City Football Club are saddened to learn of the passing of our former Chairman, Milan Mandarić.



Milan brought passion and charisma to the Club between 2007 and 2010, a period which included a League 1 title win.



Rest in peace, Milan 💙 pic.twitter.com/r9TD8tb5Pq — Leicester City (@LCFC) October 4, 2025