Отиде си голям деятел на футбола на Острова

Милан Мандарич, бившият собственик на Портсмут, Лестър Сити и Шефилд Уензди, е починал на 87-годишна възраст.
Семейството на Мандарич публикува изявление, в което се казва, че той е починал в събота в болница в сръбската столица Белград след кратко заболяване.
Бизнесменът купува Портсмут през 1999-а година и така навлиза в английския футбол. Той е собственик на тима в периода, в който Светослав Тодоров играе за Помпи.
В последните години Мандарич беше вицепрезидент на сръбския отбор Войводина, базиран в град Нови Сад, където е израснал.