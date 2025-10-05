Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Отиде си голям деятел на футбола на Острова

Отиде си голям деятел на футбола на Острова

  • 5 окт 2025 | 01:54
  • 349
  • 0
Отиде си голям деятел на футбола на Острова

Милан Мандарич, бившият собственик на Портсмут, Лестър Сити и Шефилд Уензди, е починал на 87-годишна възраст.

Семейството на Мандарич публикува изявление, в което се казва, че той е починал в събота в болница в сръбската столица Белград след кратко заболяване.

Бизнесменът купува Портсмут през 1999-а година и така навлиза в английския футбол. Той е собственик на тима в периода, в който Светослав Тодоров играе за Помпи.

В последните години Мандарич беше вицепрезидент на сръбския отбор Войводина, базиран в град Нови Сад, където е израснал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

  • 4 окт 2025 | 23:56
  • 17099
  • 46
Дебютният гол на Гюндоган спаси Галатасарай в дербито с Бешикташ

Дебютният гол на Гюндоган спаси Галатасарай в дербито с Бешикташ

  • 4 окт 2025 | 21:57
  • 6727
  • 0
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 738
  • 0
Контузия на капитана на Лацио осигури първа повиквателна за Италия за нападател на Фиорентина

Контузия на капитана на Лацио осигури първа повиквателна за Италия за нападател на Фиорентина

  • 4 окт 2025 | 21:43
  • 868
  • 0
Атлетик Билбао сложи край на лошата серия

Атлетик Билбао сложи край на лошата серия

  • 4 окт 2025 | 21:41
  • 989
  • 0
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 30792
  • 48
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 101733
  • 184
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 29710
  • 13
Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

  • 4 окт 2025 | 23:56
  • 17099
  • 46
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 6235
  • 7
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 30792
  • 48
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 29491
  • 14