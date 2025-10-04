Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Брест
  3. Брест и Нант се занулиха

Брест и Нант се занулиха

  • 4 окт 2025 | 22:36
  • 437
  • 0
Брест и Нант се занулиха

Отборите на Брест и Нант направиха нулево равенство в среща от 7-ия кръг на френската Лига 1. Загубените две точки попречиха и на двата тима да се изкачат в горната половина на временното класиране, като те останаха в близост до тройката на дъното.

Освен че не паднаха голове, феновете на стадион "Франсис Ле Бле" станаха свидетели на не малко грубости и общо 23 нарушения в хода на целия мач. Главният съдия Гаел Ангула освен това показа общо три жълти картона.

И за двата тима това беше последен мач преди паузата за националните отбори. След подновяването на френския шампионат на Нант предстои да приеме Лил на 19-и октомври (събота) от 21:45 часа българско време. В същия ден, но от 18:15 часа Брест също ще играе, като ще има гостуване на новака Лориен.

