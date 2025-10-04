Популярни
Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
Боби Младенов с нов силен мач за Виена

  • 4 окт 2025 | 22:09
  • 332
  • 0
Боби Младенов с нов силен мач за Виена

Българският национал Борислав Младенов направи нов силен мач в австрийското първенство с екипа на Виена. Бившият гард на Левски реализира 19 точки, към които добави 6 борби и 4 асистенции за малко над 25 минути игра, а Виена надигра с 97:85 като гост Пантерс Фюрстенфелд в среща от втория кръг на местната Суперлига.

Синът на легендата Георги Младенов стреля тази вечер 5/8 за две точки, 2/7 за три и 3/6 от линията за наказателни удари. Той се отчете също и с 1 чадър, а освен това допусна 2 грешки.

Вчера Виена имаше мач в Адриатическата лига - победа с 85:84 у дома срещу Илирия Любляна.

Преотстъпеният от Апоел Тел Авив Младенов и новите му съотборници днес взеха сериозен аванс още след края на първата четвърт - 26:15. Със силна трета четвърт (22:14) виенчани на практика решиха мача в своя полза и оглавиха класирането с 2 победи от 2 двубоя дотук.

Арон Стазич бе най-резултатен за Виена с 24 точки, а 11 добави Лука Асчерич.

Хосе Пласер-Диас вкара 24 точки за тима на Фюрстенфелд, който регистрира второ поражение, а 23 реализира Томи Лий Люис.

Снимка basketballaustria.at

