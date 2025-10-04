Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

  • 4 окт 2025 | 20:19
  • 266
  • 0
Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

Първите два кръга на Евролигата приключиха, а Цървена звезда започна лошо новия сезон. Отборът на Йоанис Сферопулос загуби от Олимпия Милано и Байерн Мюнхен, но Джордан Нвора показа, че е голямо попълнение. След първите два кръга лидери по брой точки в Евролигата са трима играчи. Това са Джордан Нвора, Уейд Болдуин и Уил Клайбърн. И тримата имат идентична средна стойност от по 23 точки на мач.

Никола Миротич е MVP на втория кръг. На играча от Подгорица му бяха достатъчни 20 минути, за да постигне индекс 32. Срещу Дубай той отбеляза 19 точки, овладя седем борби, направи и четири асистенции и две откраднати топки. Успя да изработи цели девет фаула при победата на „Князете“ над отбора от Близкия изток със 103:81.

Отличен Милър-Макинтайър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки
Отличен Милър-Макинтайър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки

Зад първия играч на Монако останаха Хуанчо Ернангомес от Панатинайкос с индекс 39, който въпреки страхотната си игра не успя да предотврати загубата от Барселона, както и Уейд Болдуин (34 индекс), Андреас Обст и Костас Слукас с индекс 30. Интересно е, че Никола Милутинов е на първо място по брой борби в Евролигата (11,5). Той дели това място с центъра на Париж, Алан Докоси.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Топ 10 на изпълненията от кръг №2 в Евролигата

Топ 10 на изпълненията от кръг №2 в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 17:43
  • 714
  • 0
Видео с Джабари Паркър от мач на Партизан стана хит в мрежата

Видео с Джабари Паркър от мач на Партизан стана хит в мрежата

  • 4 окт 2025 | 16:54
  • 872
  • 0
Апоел Тел Авив оглави класирането в Евролигата

Апоел Тел Авив оглави класирането в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 16:13
  • 2567
  • 0
Поредна вълнуваща вечер в Евролигата

Поредна вълнуваща вечер в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 00:33
  • 5936
  • 0
Барселона наказа Панатинайкос в Атина

Барселона наказа Панатинайкос в Атина

  • 3 окт 2025 | 23:58
  • 2287
  • 0
Апоел Тел Авив обърна Анадолу Ефес за втора победа в Евролигата

Апоел Тел Авив обърна Анадолу Ефес за втора победа в Евролигата

  • 3 окт 2025 | 22:42
  • 6316
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Берое, Сангаре завърши отлична атака на "сините"

Левски 1:0 Берое, Сангаре завърши отлична атака на "сините"

  • 4 окт 2025 | 20:14
  • 23658
  • 20
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 15018
  • 9
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 27160
  • 37
Челси 1:0 Ливърпул, втори пропуск на Салах

Челси 1:0 Ливърпул, втори пропуск на Салах

  • 4 окт 2025 | 19:30
  • 7606
  • 12
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 10862
  • 12
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 14752
  • 7