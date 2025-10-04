Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

Първите два кръга на Евролигата приключиха, а Цървена звезда започна лошо новия сезон. Отборът на Йоанис Сферопулос загуби от Олимпия Милано и Байерн Мюнхен, но Джордан Нвора показа, че е голямо попълнение. След първите два кръга лидери по брой точки в Евролигата са трима играчи. Това са Джордан Нвора, Уейд Болдуин и Уил Клайбърн. И тримата имат идентична средна стойност от по 23 точки на мач.

Никола Миротич е MVP на втория кръг. На играча от Подгорица му бяха достатъчни 20 минути, за да постигне индекс 32. Срещу Дубай той отбеляза 19 точки, овладя седем борби, направи и четири асистенции и две откраднати топки. Успя да изработи цели девет фаула при победата на „Князете“ над отбора от Близкия изток със 103:81.

Отличен Милър-Макинтайър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки

Зад първия играч на Монако останаха Хуанчо Ернангомес от Панатинайкос с индекс 39, който въпреки страхотната си игра не успя да предотврати загубата от Барселона, както и Уейд Болдуин (34 индекс), Андреас Обст и Костас Слукас с индекс 30. Интересно е, че Никола Милутинов е на първо място по брой борби в Евролигата (11,5). Той дели това място с центъра на Париж, Алан Докоси.

