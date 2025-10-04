Популярни
  3. Александър Донски загуби финала на двойки на"Чалънджър”-а в Португалия

  • 4 окт 2025 | 19:38
  • 206
  • 0
Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски допусна поражение на финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брага (Португалия) с награден фонд 91250 евро. Донски и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха в спора за трофея пред поставените под номер 1 бразилци Марсело Демолинер и Орландо Луис с 5:7, 7:5, 7:10 за 1:46 час.

Българинът и сърбинът загубиха подаването си в 12-ия гейм на първия сет, но във втората част стигнаха до пробив в 11-ия гейм, който се оказа достатъчен, за да изравнят резултата. В шампионския тайбрек бразилците водеха в резултата, Донски и Латинович на два пъти изравниха, но след 6:6 съперниците им взеха четири от следващите пет точки и затвориха мача.

Българинът заработи 1315 евро и 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Той достигна трети финал при дуетите във веригата за сезона, като спечели титлата в Руанда през март и загуби мача за трофея в Тунис през май.

