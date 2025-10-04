Черно море - Тича спечели Суперкупата по водна топка

Отборът на Черно море - Тича спечели Суперкупата на България по водна топка. Състезателите на варненския клуб надвиха конкурентния отбор от морската столица Спартак Варна с резултат 10-4 в истинска битка във водата, която се проведе по-рано днес в басейн “Приморски” във Варна.

“След пореден силен мач, пълен с характер, хъс и отборен дух, доказахме, че трудът и постоянството се отплащат!

Гордеем се с всеки един от играчите и с целия щаб, които отново защитиха честта на клуба и града! “, написаха от Черно море -Тича в социалните мрежи непосредствено след победата.