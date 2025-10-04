Популярни
Шампионът от миналия сезон Яник Синер се класира за третия кръг в Шанхай

  • 4 окт 2025 | 17:05
Яник Синер се класира за третия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай (Китай) с награден фонд от над 9 милиона долара. Миналогодишният шапион се наложи с 6:3, 6:3 срещу Даниел Алтмайер за час и 38 минути. Поставеният под номер 2 в схемата италианец се представи силно и постигна три пробива срещу Алтмайер, който нямаше шансове да се противопостави на фаворита. Яник Синер ще се опита да стане първият тенисист с успешна защита на титлата си в Шанхай след Новак Джокович през 2013 година. Преди три дни италианският тенисист триумфира във финала на турнира АТP 500 в Пекин.

"Знаех, че няма да ми бъде лесно. Нямам никакво време за адаптация, но турнирът е повече от специален. Щастлив съм отново да бъда тук и искам да дам най-доброто, на което съм способен. Надявам се, че нивото ми ще се покачва с всеки изминал мач", заяви Синер след края на срещата.

Той има 23 победи и само 2 поражения в Шанхай. В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу Талон Грийкспор, срещу когото има шест победи в шест двубоя. Нидерландецът елиминира

Карлос Алкарас пропуска турнира в Китай заради контузия и Яник Синер има сериозни шансове да се завърне на първото място в класацията на АТP.

Даниил Медведев също се класира за третия кръг в Шанхай. Руснакът, който е поставен под номер 16, победи лесно с 6:1, 6:1 квалификанта Далибор Свърчина от Чехия. Медведев, който е бивш номер 1 в световната ранглиста и шампион в Шанхай от 2019 година, направи 22 печеливши удара в двубоя, продължил едва 60 минути.

Алехандро Давидович Фокина ще бъде противник на Медведев в следващия кръг. Испанецът отстрани Матео Арналди (Италия) след 6:4, 6:4.

Американецът Лърнър Тиен, който игра финал в Пекин, също продължава напред след успех с 4:6, 6:4, 6:4 срещу французина Корентен Муте.

Александър Зверев, Алекс де Минор и Феликс Оже-Алиасим, които имат шансове да се класират за финалния за сезона турнир в Торино, също се класираха за третия кръг.

Третият в схемата германец Зверев победи с 6:4, 6:4 Валентин Ройер от Франция.

Седмият поставен австралиец Де Минор се наложи с 6:4, 6:2 срещу Камило Карабели (Аржентина).

Номер 13 в схемата Оже-Алиасим от Канада спечели с 6:3, 6:3 срещу чилийския квалификант Алехандро Табило.

