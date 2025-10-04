Йордан Минчев поведе Кемниц към победа с блестящ мач

Националът Йордан Минчев изигра страхотен мач за своя германски отбор Найнърс Кемниц, който постигна първа победа в Бундеслигата. Кемниц се наложи над Хамбург със 102:78 като домакин в среща от втория кръг на шампионата и вече е с актив от победа и загуба.

Минчев беше най-резултатен и завърши с "дабъл-дабъл" от 25 точки и 13 борби, като добави и 3 асистенции за 28 минути на терена.

В следващата си среща от първенството на Германия Кемниц ще гостува на Хайделберг на 5 октомври.

Йордан Минчев беше на ниво и в първия двубой на клубния си тим в турнира Еврокъп, в който германският тим претърпя поражение, а на 8 октомври ще приеме литовския Литкабелис.

Снимка: NINERS Chemnitz / Facebook