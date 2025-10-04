Ще има ли сензация в Самоков или Рилски спортист ще стартира успешно сезона?

Отборите на Рилски спортист и Миньор 2015 ще се изправят един срещу друг в мач от първия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 19:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

За новия сезон шампионите запазиха част от българското си ядро, като добавиха центровете Майк Едуардс и Джейлън Томас, както и гарда Камау Стоукс.



Перничани пък се подсилиха с Игор Кесар, Алекс Уандие, Лазар Станкович и Филип Бакич. Лъчезар Тошков, Васил Попов, Константин Паисиев и Мартин Тодоров пък ще продължат да носят жълто-черния екип.

Това е пореден тест за тима от Самоков, който до момента отпадна от квалификациите за Шампионска лига, губейки първия си мач от Кралев/Крамо (84-93), а след това отстъпи с 64-88 на Черно море Тича в сблъсъка за Суперкупата.