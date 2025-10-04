Популярни
Ахмед Магамаев спечели бронзов медал от турнир в Чечня

  • 4 окт 2025 | 13:27
  • 304
  • 0
Ахмед Магамаев спечели бронзов медал на турнира по борба "Ахмат Кадиров" в Грозни (Чечня Русия), ,съобщават от БФ Борба.

Националът, който миналия месец завърши пети в света, взе отличието категория до 97 кг на свободния стил, след като в малкия финал се наложи над Асхаб Болтукаев (Русия) с 2:0.

На старта Магамаев загуби от петия на Олимпийските игри Сюлейман Карадениз (Турция) с 2:4. Съперникът му стигна финал и взе титлата, а той продължи на репешажите, където победи и Василий Павлюченко (Беларус) с 10:0.

Призьорите бяха наградени от президента на Турската федерация по борба Таха Акгюл, олимпийски шампион, носител на 3 световни и 11 европейски титли.

В надпреварата участие взеха още борци от Киргизстан, Армения, Узбекистан, Беларус, Унгария, Таджикистан, Бахрейн, Белгия, Франция, Македония, Молдова.

Същевременно, Рамазан Рамазанов остана на крачка от стълбичката на друг силен турнир в Русия, този за купата на братя Хадарцеви във Владикавказ.

В битка за бронза европейският вицешампион и трети в света отстъпи пред руснака Анзор Закуев с 6:11 в категория до 74 кг.

Рамазанов започна убедително, след като преодоля с технически туш 16:6 Александър Хулник (Беларус), но на четвъртфиналите отстъпи пред бъдешия шампион Алан Куздоев (Русия). В репешажите той се справи и със състезаващия се за Бахрейн дагестанец Магомедрасул Улуев, трети на Азиатското първенство.

